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2021歡樂宜蘭年！情歌大賽海選備戰　金曲歌王歌后現場講評

▲▼2021歡樂宜蘭年「情定宜蘭年」，宜蘭縣長林姿妙要讓愛侶們在西洋情人節情歌對唱賽浪漫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2021歡樂宜蘭年「情定宜蘭年」，宜蘭縣長林姿妙要讓愛侶們在西洋情人節情歌對唱賽浪漫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

充滿濃濃傳統年節氣息的「歡樂宜蘭年」，2021年主場地移師中興文化創意園區舉行，年初三適逢2月14日西洋情人節，宜縣府特別規劃情定宜蘭年「情歌對唱比賽」，歡迎情人、夫妻、家人或朋友一起報名參加，透過歌聲傳遞心中的愛，許下愛的誓言，也期盼以音樂讓所有來到園區的民眾，情人節夜晚沉醉在濃情蜜意之中，更為歡樂宜蘭年增添浪漫的氛圍。

▲▼2021歡樂宜蘭年「情定宜蘭年」，宜蘭縣長林姿妙要讓愛侶們在西洋情人節情歌對唱賽浪漫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，歡樂宜蘭年「情歌對唱比賽」分3個階段進行，1月8日至15日展開海選報名作業，比賽分16-34歲青春洋溢組、35-64歲活力四射組、65歲以上長青不老組，採雙人合唱的方式，歡迎民眾兩人一組報名參加比賽，找回最原始的初心與感動。

初賽1月16日在宜蘭文化局2樓演講廳舉行，民眾除了可以事先報名參賽外，當天上午8點到9點並開放一小時現場報名。預賽及決賽分別訂於1月23日（六）及2月14日（日）在中興文創園區辦理，除了有專屬舞台讓參賽民眾登上大舞台盡情揮灑外，同時搭配專業的燈光與音響，讓民眾可以透過歌聲分享及傳遞愛與溫暖。

各組別將評選出3組優勝、1組最佳人氣獎，總獎金高達10萬元。決賽規劃邀請金曲歌王荒山亮，金曲歌后江惠儀、四分衛樂團主唱阿山以及多方位藝人張文綺擔任評審，除了幫參賽的民眾做出最專業的講評，同時也將登台表演！

宜蘭縣長林姿妙指出，2021年歡樂宜蘭年不只有濃厚的年味，因為碰上西洋情人節特別規劃「情定宜蘭年」活動，更添加了滿滿的幸福味。2月14日情人節當天在中興文化創意園區，除了「情歌對唱比賽」之外，並有「白金婚暨金銀婚紀念影像拍攝」活動，邀請結婚滿70年的白金婚、滿50年金婚及滿25年的銀婚夫妻，新郎新娘穿著中式禮服在園區拍攝婚紗，重溫婚姻中最美的時刻。

▲▼2021歡樂宜蘭年「情定宜蘭年」，宜蘭縣長林姿妙要讓愛侶們在西洋情人節情歌對唱賽浪漫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「情歌對唱比賽」、「白金婚暨金銀婚紀念影像拍攝」相關報名辦法及活動資訊，請上歡樂宜蘭年臉書粉專頁查詢。

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