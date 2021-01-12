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淡水一個月下2次雨！當地人揭「一次18天」悲情實況…宜蘭人沉默了

▲▼重傳LOGO。淡水,下雨,雨天（圖／資料照）

▲淡水時常在下雨。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

今日天氣型態轉為乾冷，雖然低溫但稍微有個降雨空檔，部分地區的居民都深感安慰，因為已經連續下了近1個月的雨，終於能暫時喘口氣。一名住在淡水的網友昨天PO文表示，住在淡水感覺真不錯，因為12月一整個月只下了2次雨，只是「一次18天，一次13天…」，說著說著就忍不住鼻酸。

雖然今天外頭只有8、9度低溫，但很多人覺得沒下雨體感溫度就高很多，和前幾天比起來這種「乾冷」狀態比較舒適。一名淡水人PO文說，觀察12月10日到1月10日，這一個月以來淡水僅下了2次雨，只不過一次是連續下18天，另一次下13天，加起來剛好31天，也就是說整整一個月都在下雨，苦中作樂的態度讓人看了哭笑不得。這篇文也被其他網友轉發到「爆廢公社二館」，直問「淡水人都這麼悲情的嗎？」

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲宜蘭人已經放棄抵抗。（示意圖／記者林敬旻攝）

底下留言指出，「基隆都只下一次」、「你要不要問一下宜蘭人」、「宜蘭一個月有2天沒下雨就算多了吧」、「我到羅東夜市，當地人說下2個月了」、「林口也一樣啊」、「宜蘭、汐止、淡水都住過....宜蘭真的最厲害了」、「汐止也一樣」。

本站曾報導《1200萬跪求「不潮溼居住地」！網首推北部最乾燥地區：到這就沒雨》，南港、汐止、淡水、宜蘭、林口等地區都屬於潮濕氣候，一年中有一半時間都在下雨，尤其冬天濕冷感受讓人很受不了，網友整理了幾個相對乾燥的區域，呼聲最高的就是三蘆地區，「蘆洲，三重重陽家樂福一帶，這邊真的乾燥很多」、「三重不濕，每次雨到三重都是小或是沒雨，很妙。」

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