Type-X戰車重量輕4倍還加裝人工智能　米爾倫新機種極具未來感

▲減輕了3至4倍的重量，讓Type-X適應地形能力增加。（圖／翻攝自米爾倫機器人公司Youtube頻道）

實習記者陳培鈞／綜合報導

擅長開發機器戰車的愛沙尼亞軍工集團米爾倫機器人公司（Milrem Robotics），7日首度公開其最新的Type-X中型自動戰鬥載具（Type-X RCV）的測試影片，除可搭載多款不同口徑的大砲外，輕巧的重量讓它能適應各種地形，能有效協助主力坦克，降低士兵死傷。

米爾倫機器人公司的新聞稿指出，Type-X較原機種減輕了約3到4倍的重量，僅12噸的輕巧車身，加上高功率的動力管理功能，有極強的地形適應能力；整體高度僅2公尺，加上後置引擎設計，可有效減少熱信號的產生，提高能見度。

此外，Type-X採用模組化設計，可搭載口徑25-50公厘的機砲，還可換裝發射器、投射小型無人機；同時，還配備了人工智慧，可以用來導航、檢測障礙物。米爾倫公司首席執行長韋爾西（Kuldar Väärsi）強調，開發人員投入創新手法，實現更敏銳的遠端操控；他也補充，Type-X能擔任主戰坦克的「邊鋒」，實戰可擔負危險職務，增加任務彈性，降低部隊人員損耗。

米爾倫是歐洲機器人和自治系統開發商，成立於2013年，並在2014年開始研發無人地面車輛（UGV）；該公司的知名產品，THeMIS無人機現已在9個國家服役，其中7個是北約成員國，包括法國，挪威，英國和美國。