2021買「桂格養氣人蔘新春限定組」補元氣　送時尚小家電照顧全家人健康

▲備妥桂格養氣人蔘新春限定組，給全家人好精神之餘，更精選禮品伴您迎接新年。（圖╱桂格提供，下同）

消費中心／綜合報導

2021年新春對多數人而言都將是別具意義的一年，2020年的新冠肺炎疫情影響，使工作和生活模式發生改變，像是無法出國旅遊，甚至因此無法和親愛的家人見面，讓不少人更加重視即將來臨的農曆新年團聚時刻，而且也更希望所愛的人能身體健康、平安迎接新的一年。身為保健飲品第一品牌的桂格，總是為消費者健康著想，今年特別準備了桂格養氣人蔘新春限定組，要給全家人好精神，更精選眾多家電禮品，要讓民眾吃的用的通通充滿新年新氣象。

年假是海外旅遊好時機，桂格去年貼心為消費者送上最需要的行李箱贈品，但今年受疫情影響，年假期間更多民眾選擇和親友一同團聚窩在家，安心度過溫馨時刻，桂格今年同樣為消費者特選符合需要的禮品－－健康時尚家電，讓民眾可以在自家廚房大顯身手，變出許多健康低負擔料理，團圓的每一刻都充滿健康祝福。

在疫情未歇的此時，新的一年最重要的是顧好全家人身體健康，桂格推出的「桂格養氣人蔘新春限定組」，養氣人蔘擁有桂格獨家雙蔘平衡配方，更獲得健康認證，能提供全家長期好精神補給。現在只要購買「桂格養氣人蔘新春限定組」，補充精氣神之餘，還能免費享有日本松木精美家電、卡娜赫拉的小動物吐司機等精選禮品；透過加贈市售知名品牌、價值從1,500元到近4,000元不等的禮品，回饋給桂格忠實愛用者。

購買「桂格養氣人蔘新春限定組」，共有三種時尚實用家電好禮可選，而且各大賣場還提供不同顏色。其中包括「日本松木健康時尚氣炸鍋」，時尚黑、紅二色隨心按家中布置搭配選擇，透過氣炸鍋減油低脂的製作方式，簡單就端出美味料理，照顧家人健康零負擔 。

另外，還有受到網友眾多好評的「日本松木三用料理鍋」，一鍋三用可煎、煮、蒸，讓煮婦煮夫更方便料理玩創意，多工滿足居家烹調需求；溫馨紅、白二色，外型大方美觀，和各式美味佳餚一起上桌，拍照分享絕對讓其他人超羨慕。

家電禮品中，更有超受小朋友歡迎的「卡娜赫拉的小動物吐司機」，吐司機外觀的可愛表情圖案，光看就讓人心情大好，使用方法簡單就能製作出香噴噴又美味的吐司料理，大朋友小朋友還能一起下廚，在吐司上烤出可愛卡通圖案，增添餐桌樂趣。

桂格養氣人蔘新春限定組除了有「桂格養氣人蔘」，也搭配「桂格5X人蔘濃縮精華飲禮盒」、「天地合補金盞花葉黃素精華飲」等多樣產品組合，於7-11、大潤發、全聯、屈臣氏、家樂福、愛買等六大通路販售，提供不同需求民眾購買，活動已開跑。

在2021年，就讓超過百萬愛用者見證的「桂格養氣人蔘」，天天為全家人養好氣、穩固精氣神，入手「養氣人蔘新春限定組」完整補充好精神，再讓精美家電贈禮化身飲食好幫手，雙重保健更安心，喜迎新春過好年。

各通路優惠組合請見附表，更多資訊請見「桂格養氣人蔘新春限定組」網頁：

https://bit.ly/3pQT60g