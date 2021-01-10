她抓到超商詐騙包裹！發貨地竟是一片荒地　釣出一堆苦主：我領過

▲她抓到超商詐騙包裹，發貨地竟是一片荒地。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他9日上午收到超商通知「包裹到了」，不料取貨時她發現包裹重量有異，決定先檢查一下最近的訂單，結果發現她根本沒訂這個包裹，甚至連發貨地點都是一片農地，讓她傻眼「詐騙手法日日翻新，大家真的要注意。」

原PO在爆料公社表示，他9日上午收到超商領貨通知，當時沒有多想就到超商準備取貨，只是拿起包裹後卻覺得很奇怪，因為盒子大小跟手機大小一樣，搖一搖感覺裡面沒有放東西，她一時又想不起最近買了些什麼，決定先拒領並回家檢查網購平台的訂單。

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不料一檢查才發現，她根本沒訂該包裹，賣家名稱也是盜用別人的，甚至發貨地點都是一片荒地，讓她看了非常傻眼。她最後說「簡單來說，對於自己不清楚的包裹，還不是要隨便取貨，詐騙手法日日翻新，大家還是多注意了。」

▲許多網友也碰過與原PO相同的詐騙事件。（圖／CFP）

其他網友看了文章後紛紛表示，「好險好險，還好原PO夠機警」、「上個月我也是，自動寄貨來，沒注意就領了，也是同一家轉運站，好險有退款成功」、「我之前中招過」、「我有遇過這種事情，但我腦袋很清楚，沒有去領。」