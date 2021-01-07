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社會 社會焦點 保障人權

2特教師遭控逼學生「頭戴尿布+吃朝天椒」　一審獲判無罪

▲刺殺鐵路警案判決後，民眾不滿嘉義地院，避免民眾攻擊公署，警方加派人力。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義特殊教育學校2名林姓女教師，3年前遭指控強迫輕度智能障礙魏姓女學生吃朝天椒，更將尿布戴在魏女頭上，或是罰寫功課、不給吃午餐等7項，涉及強制罪，遭檢察官起訴，嘉義地院審理以證據不足以證明2名教師有強制罪，又吃朝天椒、戴尿布分別涉及傷害、侮辱罪，未提告訴，嘉義地院判決2名教師無罪，仍可上訴。

判決書指出，魏姓女學生2018年2月21日從他校轉入嘉特期間至同年的4月25日，遭2名林姓導師以魏女說謊、不寫家課、拿別人東西藏匿、干擾秩序等行為為藉口，強迫她在感官教學課吃朝天椒、整天戴尿布在頭上、將魏父準備的早餐丟入廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃，甚至還強行拿走魏女皮卡丘玩偶並剪成筆袋送同學，將跑步機速度調快，讓女學生站在跑步機上跑步等事件，檢察官調查後依強制罪，將2名老師提起公訴。

法官審理，2名女老師讓魏女吃辣椒，是體驗感官教學的設計課程，但並未強迫她吃下辣椒，至於戴尿布是因魏女拿同學東西，藉由讓她戴尿布體驗辨別對錯倒是沒有強迫，而將早餐丟棄是因味道聞起來怪怪；寫作業是為教她學習態度，沒有不讓她吃東西等。

法官也調閱學校輔導紀錄、訪談國教署、證人及魏女父親說詞，沒有相關證據記載教師是以強暴、脅迫手段，讓女學生行使無義務之事或妨害她行使權利，也沒有證據證明老師的強迫犯意及犯行。

法官認為，教師未與女學生父親做好事先溝通及說明，導致魏女父親看到自己女兒解便有辣椒，便跟學校提出申訴，顯見家長與教施之間溝通嚴重不良，但不能因此抹煞教師的努力，希望2名教師與家長加強溝通聯繫，有良好互動，對學生管教、處罰策略多省思及審慎執行。

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