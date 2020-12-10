幫「花媽」拿包裹領300元賠9萬！　運將臉書賺外快真相超怒

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義葉姓男子去年3月間透過臉書求職訊息認識綽號「花媽」的網友，並接受指示前往客運站領包裹，賺取300元的報酬，結果卻成了詐騙集團的「跑腿小弟」，日前被嘉義地院法官依幫助犯詐欺取財罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲葉男幫人代領包裹賺外快，卻害自己損失9萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，葉男2019年3月27日晚上10時許依照花媽指示，前往某客運嘉義嘉北站領取黃男寄送的包裹，內容物包含銀行、郵局的存摺、金融卡以及密碼，隔日再前往嘉義火車站，將包裹轉交給另一名男子，換取報酬300元。

後來有受害者發現帳戶存款被詐騙集團提領一空，急忙報案，這才揭穿這起詐騙案。葉男到案後表示，他的本業是白牌計程車司機，因為想賺點外快才會答應接下工作，「花媽叫我去領，我就依照指示去，對方並沒有告知我裡面是什麼，我也沒拆開看。」

▲包裹內裝有詐騙集團非法取得的提款卡等物品。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

嘉義地院法官認為，現今快遞服務種類眾多，除了郵局、便利商店之外，還有許多民間快遞公司，全台都能配送，還有寄送單據可以查詢包裹狀態，運費也才200至300元不等，一般民眾需要領取重要包裹，應該不會願意支付更高額的費用委託「陌生人」代為收取。

法官接著表示，這位綽號花媽的網友隱瞞真實姓名發派工作，「代領包裹隔日再轉交」完成一次就能拿到300元，一般人看到這樣的工作內容應該都會起疑，也能預見包裹內容物涉及不法，葉男的說詞顯不合常理，最終依幫助犯詐欺取財罪判他3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。