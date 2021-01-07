陰囊不明腫塊竟是「惡性肉瘤」　術後又轉移...醫11小時接力搶救！

▲萬芳醫院泌尿科主治醫師林克勳。（圖／萬芳醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名60歲李先生在2016年發現右側陰囊內出現不明原因腫塊，但無疼痛症狀，排尿也一切正常，因此不以為意，但幾個月過去，腫塊越腫越大，緊急到醫院泌尿科求診，發現右側陰囊長了「惡性去分化脂肪肉瘤」，原本經過手術切除已無大礙，且在今年追蹤檢查時，發現下腔靜脈也出現疑似去分化脂肪肉瘤的轉移病灶。

收治該病例的萬芳醫院泌尿科主治醫師林克勳指出，吳先生在2016年將右側陰囊的去分化脂肪肉瘤切除後，長期在泌尿科門診追蹤，今年電腦斷層發現在下腔靜脈前有小結節，且有局部性脂肪滯留的軟組織，疑似脂肪肉瘤轉移，後續安排血管造影，顯示下腔靜脈左側被腫瘤壓迫，造成靜脈血管凹陷及壓縮，緊急安排手術治療。

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手術由泌尿科主治醫師林克勳、心臟血管外科主任李紹榕、一般外科主治醫師余信賢，組成跨科醫療團隊。由於患者腫瘤長在後腹腔的下腔靜脈及十二指腸附近，一般外科主治醫師余信賢先將病人肚子的臟器翻至左邊，方便泌尿科及心臟血管外科處理腫瘤及血管問題，另切除部分已受腫瘤侵襲的十二指腸。

之後再由泌尿科主治醫師林克勳接手處理後腹腔的腫瘤摘除，最後僅剩血管附近有殘餘腫瘤時，由心臟血管外科主任李紹榕執行體外循環，並將被腫瘤侵犯的下腔靜脈血管連同腫瘤一併移除，重建人工血管，歷經11小時手術，終於成功摘除腫瘤並完成人工血管重建。