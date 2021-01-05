嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

▲「冥婚」這項習俗始終披著一層神秘面紗，讓大部分人敬而遠之...（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

「冥婚」究竟是成全死者，還是滿足生者？資深媒體人丁學偉近日上節目分享2起冥婚案例，其中嘉義一名男子冥婚4次，有5個妻子，但因為死者為大，正宮妻子反倒排名最小，每天一早都要依序擦拭大姐、二姐、三姐及四姐的神主牌位，讓現場來賓聽了難以置信。

丁學偉在節目《震震有詞》中表示，台南一名人夫婚後生了4子，本來一家幸福和樂，不料2005年前後事業走下坡，孩子健康也接二連三出問題，內心隱隱約約覺得有些不對勁。不久後，丈母娘跑來找他，聲稱「你老婆有一個姊姊，祂要嫁給你！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫聽了一頭霧水，想說結婚這麼多年了，根本沒聽說過有個大姨子，一問之下才知道，妻子這個姊姊出生5天就夭折，但未出嫁的女生不能上神明桌、與祖先共享香火，因此託夢說「想嫁了」。

起初人夫既訝異又抗拒，擔心晚上旁邊真的會躺一個「涼涼的」冥妻，所以跟家人跑去「牽亡」、「觀落陰」，最後是媽祖作主，加上冥妻保證會保佑他的子女平安健康、事業順利，他才勉為其難點頭答應。

丁學偉透露，依照習俗，女婿結婚第二天通常都要到娘家，接受丈母娘宴請，但人夫怕被嘲笑娶了「鬼老婆」，所以故意拖著不回去，怎料當天肚子痛得不行、瘋狂拉肚子，最後不得不乖乖就範。

▲丁學偉在節目上談到，嘉義有男子冥婚4次，結果正宮排行最小。（圖／翻攝自《震震有詞》）

主持人謝震武好奇問「冥婚怎麼分誰是大誰是小？」對此，丁學偉回答，一般冥婚死者為大，但嘉義有另一起案例，一個男生冥婚4次，老婆每天起床後很辛苦，要依序幫大姐、二姐、三姐及四姐擦神主牌。

據悉，這件奇聞曾在2012年登上媒體版面。嘉義一名男子婚後育有1子3女，事業本來一帆風順，擁有千萬身價，怎料女兒罹患血癌，他不僅散盡家產，又碰上事業倒閉，家運急轉直下。

某天，他睡不著騎車載子女吃早餐，途中兒子發現路邊有個女用皮包，以為是姐姐掉的，怎料打開竟有紅紙和錢。男子心想不妙，趕緊叫兒子丟掉皮夾，怎料回家時已有媒婆在門口守候，稱娘家已經準備把一對姊妹嫁給他作冥妻。

男子本來婉拒，但父親說剛剛已夢到2個媳婦來請安，也已取得祖先同意，他無奈之下只能點頭同意。冥婚後，原先被醫師診斷活不過幾天的小女兒，奇蹟似地精神愈來愈好，雖然只多活了8個月，但一家人都很珍惜這得來不易的幸福。

10多年後，男子騎車去買早餐，看到前方婦人騎車經過、口袋掉出東西，本著好心幫忙撿起，怎料竟是亡者信物，而且又是一對姊妹花，最終他一共娶了5位妻子，讓地方民眾嘖嘖稱奇。