　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

▲▼冥婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「冥婚」這項習俗始終披著一層神秘面紗，讓大部分人敬而遠之...（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

「冥婚」究竟是成全死者，還是滿足生者？資深媒體人丁學偉近日上節目分享2起冥婚案例，其中嘉義一名男子冥婚4次，有5個妻子，但因為死者為大，正宮妻子反倒排名最小，每天一早都要依序擦拭大姐、二姐、三姐及四姐的神主牌位，讓現場來賓聽了難以置信。

丁學偉在節目《震震有詞》中表示，台南一名人夫婚後生了4子，本來一家幸福和樂，不料2005年前後事業走下坡，孩子健康也接二連三出問題，內心隱隱約約覺得有些不對勁。不久後，丈母娘跑來找他，聲稱「你老婆有一個姊姊，祂要嫁給你！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

人夫聽了一頭霧水，想說結婚這麼多年了，根本沒聽說過有個大姨子，一問之下才知道，妻子這個姊姊出生5天就夭折，但未出嫁的女生不能上神明桌、與祖先共享香火，因此託夢說「想嫁了」。

起初人夫既訝異又抗拒，擔心晚上旁邊真的會躺一個「涼涼的」冥妻，所以跟家人跑去「牽亡」、「觀落陰」，最後是媽祖作主，加上冥妻保證會保佑他的子女平安健康、事業順利，他才勉為其難點頭答應。

丁學偉透露，依照習俗，女婿結婚第二天通常都要到娘家，接受丈母娘宴請，但人夫怕被嘲笑娶了「鬼老婆」，所以故意拖著不回去，怎料當天肚子痛得不行、瘋狂拉肚子，最後不得不乖乖就範。

▲▼嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排名最小「每天忙擦神主牌」。（圖／翻攝自《震震有詞》）

▲丁學偉在節目上談到，嘉義有男子冥婚4次，結果正宮排行最小。（圖／翻攝自《震震有詞》）

主持人謝震武好奇問「冥婚怎麼分誰是大誰是小？」對此，丁學偉回答，一般冥婚死者為大，但嘉義有另一起案例，一個男生冥婚4次，老婆每天起床後很辛苦，要依序幫大姐、二姐、三姐及四姐擦神主牌。

據悉，這件奇聞曾在2012年登上媒體版面。嘉義一名男子婚後育有1子3女，事業本來一帆風順，擁有千萬身價，怎料女兒罹患血癌，他不僅散盡家產，又碰上事業倒閉，家運急轉直下。

某天，他睡不著騎車載子女吃早餐，途中兒子發現路邊有個女用皮包，以為是姐姐掉的，怎料打開竟有紅紙和錢。男子心想不妙，趕緊叫兒子丟掉皮夾，怎料回家時已有媒婆在門口守候，稱娘家已經準備把一對姊妹嫁給他作冥妻。

男子本來婉拒，但父親說剛剛已夢到2個媳婦來請安，也已取得祖先同意，他無奈之下只能點頭同意。冥婚後，原先被醫師診斷活不過幾天的小女兒，奇蹟似地精神愈來愈好，雖然只多活了8個月，但一家人都很珍惜這得來不易的幸福。

10多年後，男子騎車去買早餐，看到前方婦人騎車經過、口袋掉出東西，本著好心幫忙撿起，怎料竟是亡者信物，而且又是一對姊妹花，最終他一共娶了5位妻子，讓地方民眾嘖嘖稱奇。

ET快訊
愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　慘遭台大醫生打臉
最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」　苦主：這地方更猛
「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！　正解曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

春節防疫旅館爆滿！集中檢疫所有逾千空床將盤點釋出+調降房費

官員收賄「3年獲利500萬」　航港局：政風室啟動調查絕不寬貸

寒流凍死虱目魚「受損面積625公頃」　全台農損計2439萬

告別童貞迎接新年！女友嬌羞準備「套套」　他一看臉綠：你認真？

「考卷上寫8個字」被判刑2年！他用「判決書」創作凸顯生命之重

吃台豬要多加30元！雲鼎阿二麻辣：加購價讓民眾多種選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

春節防疫旅館爆滿！集中檢疫所有逾千空床將盤點釋出+調降房費

官員收賄「3年獲利500萬」　航港局：政風室啟動調查絕不寬貸

寒流凍死虱目魚「受損面積625公頃」　全台農損計2439萬

告別童貞迎接新年！女友嬌羞準備「套套」　他一看臉綠：你認真？

「考卷上寫8個字」被判刑2年！他用「判決書」創作凸顯生命之重

吃台豬要多加30元！雲鼎阿二麻辣：加購價讓民眾多種選擇

最後一個學期...建校62年彰化頂庄國小　6個月後走入歷史

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝　網傻：重讀小學了

專研奈米結構能源材料研發　台科大教授黃炳照獲德國「宏博研究獎」

存股族放心！　金管會：不會通案、個案限制金融股配息

蔡英文賀裴洛西連任眾院議長　盼疫情過後「台美面對面交流」

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

黃珊珊為萊豬嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

獨／75顆石頭「塞爆他膀胱」！超驚悚畫面曝光…家屬傻：要怎麼尿尿

出口大陸大幅成長到14%　國民黨：對岸以經濟手段殲滅台灣

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　遭台大醫生打臉…網灌爆：下架！

玉米田內驚見男嬰屍體　警懸賞86萬元...犯嫌身分曝光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

台中富王態度急轉彎　店家出面了

快訊／台中女外送員曝現況！426字談「富王鴨肉店風波始末」

富王鴨肉改推Uber Eats　評價4.8顆星

富王鴨肉店7大金句變LINE貼圖　萬人笑瘋

寒流來襲體感急凍3°C　最冷時間點曝

將吹10級強風！寒流急凍探5度　下雪機率最高地區曝

狂發19篇文！鴨肉新粉專槓外界

富王道歉了！新粉專PO黑白照曝隱情

富王鴨肉店回到4.8顆星　1星負評全消失

包好市多洋蔥被酸！他怒下戰帖「汐止店等你」

更多熱門

相關新聞

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

中華文化裡有「冥婚」的習俗，死去的子女若沒有成婚，可能會託夢，拜託父母幫忙找對象。不過，一名人夫結婚後，丈母娘突然要求娶妻子的姊姊，後來才知道是冥婚，最後雖然答應了，但下場相當悽慘。

少女冥婚21歲車禍男屍！父母收9萬決心處死她

少女冥婚21歲車禍男屍！父母收9萬決心處死她

他見Gogoro充電站「這2包」秒懂　網：換電池送老婆

他見Gogoro充電站「這2包」秒懂　網：換電池送老婆

遭公婆虐死、娘家迫「陰婚」　揭露農村恐怖「盜屍」市場

遭公婆虐死、娘家迫「陰婚」　揭露農村恐怖「盜屍」市場

她被婆家虐死！娘家抱骨灰送去冥婚

她被婆家虐死！娘家抱骨灰送去冥婚

關鍵字：

冥婚神主牌

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面