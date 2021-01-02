撞擊畫面曝！高雄黑車疑紅燈右遭猛撞　車頭全毀殘骸噴一地

記者洪靖宜／高雄報導

連假第二天，高雄瑞隆交流道下發生一起車禍，一輛銀色自小貨下瑞隆交流道時，遇上一輛疑闖紅燈的黑色自小客車，因閃避不及，撞擊後黑車旋轉90度打橫在路中，只見黑車頭全撞爛，殘骸脫落，不見原型，警方獲報後趕到現場處理，所幸無人受傷。

▲高雄瑞隆交流道下車禍，黑車車頭全毀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄瑞隆交流道下車禍，黑車車頭全毀。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄鳳山分局2日中午12時接獲通報，車禍現場車輛為2部汽車，一輛銀色自小貨下瑞隆交流道時，因另一輛由54歲戴姓男子駕駛的黑色小客車疑闖紅燈，銀車閃避不及撞了上去，撞擊力道之大讓黑車旋轉90度，打橫在路上，可見黑色自小客車車頭整個撞爛，零件四處噴散，殘骸散落，冷卻液也洩漏一地，畫面相當驚人，所幸雙方無人受傷。

▲高雄瑞隆交流道下車禍，兩車撞擊猛烈 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

銀色自小貨車則是撞到一旁行道樹停下，右側車身凹陷，酒測後雙方皆無酒精反應，後續依車禍程序現場測繪成案，兩部車輛皆因受損無法駛離，後已由拖車吊離。由於2車撞擊位置在路中間，又適逢連假人車多，警方現場疏導交通，也提醒民眾要遵守交通規則。

▲黑車疑闖紅燈，銀車閃避不及撞上車頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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