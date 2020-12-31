連結來了！全台22場跨年「直播1次看」　蕭敬騰、孝淵線上迎接2021

▲台北市跨年晚會照常舉辦。圖為台北最High新年城2019跨年晚會。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）
記者曾筠淇／綜合報導
英國新冠肺炎變種病毒株移入台灣，原本已準備跨年活動、晚會或煙火的縣市，幾乎都已於昨日下午或晚間啟動緊急因應措施，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地均於昨（30日）晚宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播；屏東縣則宣布跨年晚會延期、台北市今晚確定照辦。《ETtoday新聞雲》為您整理跨年懶人包！
●2021台北最HIGH新年城跨年晚會
【照常】
地點：台北市民廣場
時間：18：30開始
主持人：黃子佼、LULU黃路梓茵
卡司：Hebe田馥甄（開場）、小宇（宋念宇）、伍佰（倒數前壓軸）、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰（倒數後壓軸）
直播：https://www.youtube.com/watch?v=Sh-3kD6t59A
限制：入場人數擬減為4萬人
●美麗華金色年末演唱會「2020新聲浪潮 Reborn!」
【照常】
地點：美麗華百樂園
時間：20：20開始－23：00結束，跨年煙火秀取消。
主持人：DJ DENNIS
卡司：吳汶芳、羅莎莎、好樂團、春艷、陳忻玥
●新北八里跨年晚會
延期：延期辦理，升旗活動改線上直播舉辦
●2020基隆嗨轟跨年音樂節
改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=Ej9Mqkc2I5g
時間：17：00開始
卡司：宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、告五人、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T
特別線上演出：韓團LiveYubin、StorySeller、鄭欽樂隊
煙火改為直播：海港限定絢麗煙火秀將於23:50施放，長度共7分鐘
煙火直播平台：「TVBS NEWS YT頻道」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」、「林右昌UCgange」臉書
●桃園「桃樂園Wonderland」
改為直播：https://youtu.be/wN0kUQLXVDw
時間：19：00開始，取消煙火施放、現場觀眾抽獎活動
主持人：Sandy（吳姍儒）、阿KEN
卡司：A-Lin（壓軸）、大改樂團、動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.Sheon、黃美珍、孫盛希、邱鋒澤、、樂天女孩、八三夭。
●新竹「浪漫竹縣 與你相見」
【照常】
地點：新竹縣政府前廣場
時間：17：30開始
主持人：白冰冰、吳怡霈、陳漢典、組合「台一線」東諺&阿文
卡司：盧廣仲（壓軸）、ØZI、Leo王、孫盛希、曾沛慈、朱俐靜、動力火車、郭靜、陳思瑋、張涵雅、廖柏雅等人
元旦升旗改為直播
●犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜
水湳中央公園場、元旦升旗典禮改為直播：https://youtu.be/PzVtWcatDQY
大里仁化公園場取消
時間：19：00開始
主持人：納豆、蔡尚樺、瑪麗
卡司：蕭敬騰&獅子LION（開場）、Hebe（田馥甄）、周湯豪、林宥嘉（壓軸）、周蕙、鼓鼓（呂思緯）、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇
●2021年台中麗寶跨年雙演唱會
【照常】
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
時間：12/31 21：00／1/1 20：00
主持人：王仁甫、嚴立婷、Apple（3人皆主持12/31場次）
卡司：
12/31：頑童MJ116（壓軸）、安心亞、5566（開場）、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、Leo王等
1/1：蕭敬騰、五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳
●南投「愛在南投星光閃耀跨年晚會」
改為直播：https://www.facebook.com/NantouNewYear/
體育場與清境跨年場改為線上直播，不開放民眾入場。
交通部觀光局主辦的日月潭跨年花火演唱會，原定今晚9時到明天0時的歌唱表演取消，而倒數後的煙火秀則照常施放，供日月潭畔的遊客觀賞。
●彰化跨年晚會「牛轉乾坤」
改為直播、摸彩品採線上摸彩
時間：18：20
卡司：曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒
●雲林劍湖山世界2021跨年煙火秀
【照常】
地點：劍湖山世界
時間：19：00開始
卡司：彩色樂團、Tizzy Bac、唐貓樂團、原子邦妮、怕胖團、Marz23、唐貓、趙敦毅
●迎接2021全嘉藝起來跨年晚會
改為直播
時間：19：00開始
主持人：沈玉琳、巴鈺
卡司：黃明志、黃妃、林芯儀、魏嘉瑩、 陳瑾緗、吳勇濱、 徐樂芸 熱熱、陳思安、黃奕儒
轉播平台：世新電視台
●2021台南好Young耶誕跨年城（2020金曲跨年夜）
改為直播：https://www.facebook.com/taiwanweicher/posts/3917977518254055
時間：18：30
主持人：吳建恆、莎莎
卡司：韓星「少女時代」孝淵、張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉
●宜蘭2021羅東跨年晚會
改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=Q8_jTlKoQ7Q
宜蘭縣宣布跨年晚會改採直播方式，元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播。宜蘭市也取消跨年晚會，改線上直播，元旦升旗活動取消。
●花蓮太平洋觀光節跨年晚會
【照常】
地點：東大門廣場
時間：19：00開始
卡司：任賢齊、萬芳、玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛、Wish（朱宇謀）、鄭心慈、莫宰羊等等，共有19組歌手樂團。
直播：https://www.youtube.com/watch?v=inylSN-xRGo&feature=emb_title
●2021台東跨年演唱會
【照常】
地點：海濱公園
時間：15：00開始
卡司：aMEI張惠妹（壓軸）、DJ Show／Sam、原味醞釀、嵐馨樂團、張仰華＋黑旋風、安那、Girls女聲、漂流出口、桑布伊
轉播平台：TVBS歡樂台、myVideo、myMusic、小象直播ELELIVE（新馬）
●2021攜手潛進綠島海陸跨年晚會
【照常】
地點：石朗潛水區停車場旁
主持人：黑面、妞妞
卡司：張艾莉、錦雯、高蕾雅、妮可醬、楊肅浩、熊海靈、東布青樂團
●屏東跨年晚會「K歌之夜」
改為延辦
時間：19：30起
主持人：阿超、FiFi
卡司：光良、徐懷鈺、孫淑媚、董事長樂團、TRASH樂團、李愛綺、脆樂團、小球、少女卡拉
●2021屏東里港跨年YA
改為線上直播：（徐國銘臉書）https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3660471630712909&id=100002503235699
地點：過江河堤公園
時間：20：00起
卡司：蕭煌奇、翁立友、美秀集團、草屯囝仔、朱海君、莊振凱、向蕙玲、林良歡、潘佩莉
●高雄2021跨百光年跨年演唱會
規模縮小、改為直播：
蓬萊舞台：https://youtu.be/sE21fScYf6M
高流舞台：https://youtu.be/5niAcdqhUxQ
海上舞台：https://youtu.be/2dPIgwzeLM4
時間：19：00開始
主持人：胡瓜、浩角翔起（2人皆主持蓬萊舞台）
卡司：
蓬萊／茄子蛋、八三夭、Ella陳嘉樺、滅火器、麵包車樂團、影子計劃 Shadow Project、Bii畢書盡、韋禮安、李千那、安心亞、吳映潔、許富凱
高流／Tizzy Bac樂團、樂團「謎路人」、阿爆、J.Sheon、老王樂隊、許含光、鄭宜農、滅火器吉他手鄭宇辰
●2021義大跨年晚會「紫耀義大 享樂拾光」
改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=F0UTkjBnuYI&feature=emb_title
時間：21：00開始
主持人：曾國城、徐凱希
卡司：茄子蛋（開場）、蕭煌奇、楊乃文、MC HotDog熱狗、畢書盡、楊丞琳（壓軸）、黃氏兄弟、Pinkfun
●2021金門跨年晚會「金喜臨門 魅力犇放」
【照常】
地點：金沙國小操場
時間：19：00開始
主持人：無尊、黃沐妍
卡司：彭佳慧、陳雷、邵雨薇、林吟蔚、曹雅雯、四分衛樂團、林雨涵、西瓜哥哥、月亮姐姐
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