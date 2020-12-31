連結來了！全台22場跨年「直播1次看」　蕭敬騰、孝淵線上迎接2021

▲台北市跨年晚會照常舉辦。圖為台北最High新年城2019跨年晚會。（圖／記者劉亮亨、張凱喨、姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

英國新冠肺炎變種病毒株移入台灣，原本已準備跨年活動、晚會或煙火的縣市，幾乎都已於昨日下午或晚間啟動緊急因應措施，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地均於昨（30日）晚宣布取消民眾入場，將跨年晚會改為線上直播；屏東縣則宣布跨年晚會延期、台北市今晚確定照辦。《ETtoday新聞雲》為您整理跨年懶人包！

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●2021台北最HIGH新年城跨年晚會

【照常】

地點：台北市民廣場

時間：18：30開始

主持人：黃子佼、LULU黃路梓茵

卡司：Hebe田馥甄（開場）、小宇（宋念宇）、伍佰（倒數前壓軸）、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰（倒數後壓軸）

直播：https://www.youtube.com/watch?v=Sh-3kD6t59A

限制：入場人數擬減為4萬人

●美麗華金色年末演唱會「2020新聲浪潮 Reborn!」

【照常】

地點：美麗華百樂園

時間：20：20開始－23：00結束，跨年煙火秀取消。

主持人：DJ DENNIS

卡司：吳汶芳、羅莎莎、好樂團、春艷、陳忻玥

●新北八里跨年晚會

延期：延期辦理，升旗活動改線上直播舉辦

●2020基隆嗨轟跨年音樂節

改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=Ej9Mqkc2I5g

時間：17：00開始

卡司：宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、告五人、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T

特別線上演出：韓團LiveYubin、StorySeller、鄭欽樂隊

煙火改為直播：海港限定絢麗煙火秀將於23:50施放，長度共7分鐘

煙火直播平台：「TVBS NEWS YT頻道」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」、「林右昌UCgange」臉書

●桃園「桃樂園Wonderland」

改為直播：https://youtu.be/wN0kUQLXVDw

時間：19：00開始，取消煙火施放、現場觀眾抽獎活動

主持人：Sandy（吳姍儒）、阿KEN

卡司：A-Lin（壓軸）、大改樂團、動力火車、翁立友、SPARK、高爾宣、J.Sheon、黃美珍、孫盛希、邱鋒澤、、樂天女孩、八三夭。

●新竹「浪漫竹縣 與你相見」

【照常】

地點：新竹縣政府前廣場

時間：17：30開始

主持人：白冰冰、吳怡霈、陳漢典、組合「台一線」東諺&阿文

卡司：盧廣仲（壓軸）、ØZI、Leo王、孫盛希、曾沛慈、朱俐靜、動力火車、郭靜、陳思瑋、張涵雅、廖柏雅等人

元旦升旗改為直播

●犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜

水湳中央公園場、元旦升旗典禮改為直播：https://youtu.be/PzVtWcatDQY

大里仁化公園場取消

時間：19：00開始

主持人：納豆、蔡尚樺、瑪麗

卡司：蕭敬騰&獅子LION（開場）、Hebe（田馥甄）、周湯豪、林宥嘉（壓軸）、周蕙、鼓鼓（呂思緯）、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇

●2021年台中麗寶跨年雙演唱會

【照常】

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

時間：12/31 21：00／1/1 20：00

主持人：王仁甫、嚴立婷、Apple（3人皆主持12/31場次）

卡司：

12/31：頑童MJ116（壓軸）、安心亞、5566（開場）、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、Leo王等

1/1：蕭敬騰、五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳

●南投「愛在南投星光閃耀跨年晚會」

改為直播：https://www.facebook.com/NantouNewYear/

體育場與清境跨年場改為線上直播，不開放民眾入場。

交通部觀光局主辦的日月潭跨年花火演唱會，原定今晚9時到明天0時的歌唱表演取消，而倒數後的煙火秀則照常施放，供日月潭畔的遊客觀賞。

●彰化跨年晚會「牛轉乾坤」

改為直播、摸彩品採線上摸彩

時間：18：20

卡司：曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒

●雲林劍湖山世界2021跨年煙火秀

【照常】

地點：劍湖山世界

時間：19：00開始

卡司：彩色樂團、Tizzy Bac、唐貓樂團、原子邦妮、怕胖團、Marz23、唐貓、趙敦毅

●迎接2021全嘉藝起來跨年晚會

改為直播

時間：19：00開始

主持人：沈玉琳、巴鈺

卡司：黃明志、黃妃、林芯儀、魏嘉瑩、 陳瑾緗、吳勇濱、 徐樂芸 熱熱、陳思安、黃奕儒

轉播平台：世新電視台

●2021台南好Young耶誕跨年城（2020金曲跨年夜）

改為直播：https://www.facebook.com/taiwanweicher/posts/3917977518254055

時間：18：30

主持人：吳建恆、莎莎

卡司：韓星「少女時代」孝淵、張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉

●宜蘭2021羅東跨年晚會

改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=Q8_jTlKoQ7Q

宜蘭縣宣布跨年晚會改採直播方式，元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播。宜蘭市也取消跨年晚會，改線上直播，元旦升旗活動取消。

●花蓮太平洋觀光節跨年晚會

【照常】

地點：東大門廣場

時間：19：00開始

卡司：任賢齊、萬芳、玖壹壹、葉啟田、許書豪、周予天、蔡佩軒、舞思愛、Wish（朱宇謀）、鄭心慈、莫宰羊等等，共有19組歌手樂團。

直播：https://www.youtube.com/watch?v=inylSN-xRGo&feature=emb_title

●2021台東跨年演唱會

【照常】

地點：海濱公園

時間：15：00開始

卡司：aMEI張惠妹（壓軸）、DJ Show／Sam、原味醞釀、嵐馨樂團、張仰華＋黑旋風、安那、Girls女聲、漂流出口、桑布伊

轉播平台：TVBS歡樂台、myVideo、myMusic、小象直播ELELIVE（新馬）

●2021攜手潛進綠島海陸跨年晚會

【照常】

地點：石朗潛水區停車場旁

主持人：黑面、妞妞

卡司：張艾莉、錦雯、高蕾雅、妮可醬、楊肅浩、熊海靈、東布青樂團

●屏東跨年晚會「K歌之夜」

改為延辦

時間：19：30起

主持人：阿超、FiFi

卡司：光良、徐懷鈺、孫淑媚、董事長樂團、TRASH樂團、李愛綺、脆樂團、小球、少女卡拉

●2021屏東里港跨年YA

改為線上直播：（徐國銘臉書）https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3660471630712909&id=100002503235699

地點：過江河堤公園

時間：20：00起

卡司：蕭煌奇、翁立友、美秀集團、草屯囝仔、朱海君、莊振凱、向蕙玲、林良歡、潘佩莉





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●高雄2021跨百光年跨年演唱會

規模縮小、改為直播：

蓬萊舞台：https://youtu.be/sE21fScYf6M

高流舞台：https://youtu.be/5niAcdqhUxQ

海上舞台：https://youtu.be/2dPIgwzeLM4

時間：19：00開始

主持人：胡瓜、浩角翔起（2人皆主持蓬萊舞台）

卡司：

蓬萊／茄子蛋、八三夭、Ella陳嘉樺、滅火器、麵包車樂團、影子計劃 Shadow Project、Bii畢書盡、韋禮安、李千那、安心亞、吳映潔、許富凱

高流／Tizzy Bac樂團、樂團「謎路人」、阿爆、J.Sheon、老王樂隊、許含光、鄭宜農、滅火器吉他手鄭宇辰

●2021義大跨年晚會「紫耀義大 享樂拾光」

改為直播：https://www.youtube.com/watch?v=F0UTkjBnuYI&feature=emb_title

時間：21：00開始

主持人：曾國城、徐凱希

卡司：茄子蛋（開場）、蕭煌奇、楊乃文、MC HotDog熱狗、畢書盡、楊丞琳（壓軸）、黃氏兄弟、Pinkfun

●2021金門跨年晚會「金喜臨門 魅力犇放」

【照常】

地點：金沙國小操場

時間：19：00開始

主持人：無尊、黃沐妍

卡司：彭佳慧、陳雷、邵雨薇、林吟蔚、曹雅雯、四分衛樂團、林雨涵、西瓜哥哥、月亮姐姐