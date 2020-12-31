行政院警告地方縣市長：別為難基層公務員　「明知故犯者送懲戒」

▲行政院記者會宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

含萊克多巴胺的美豬進口倒數1天，面對國內各縣市與中央規定不同調，行政院31日宣布，肉品的萊克多巴胺含量全國統一，地方食安自治條例與中央法規牴觸無效。

對於地方若不甩中央，要如何處置？行政院政委羅秉成表示，不要視中央、法律為無物，縣市首長不要為難基層公務員，如果有開罰動作，上級政府是不會輕視的，且會撤銷，而明知故犯者則會送懲戒。

行政院政務委員羅秉成表示，在自治條例這事情上，食安標準要全國一致，要統一規範，昨天為止彙整17縣市，一張圖秒懂，就是「亂」，各縣市政府報上來的條例內容，分類不管是品項、行為態樣，都是「各自為政、亂成一團」，中央地方應該要統一。

羅秉成說，相關地方自治條例，凡是訂有不得檢出的規定，違反憲法並牴觸中央法規，因為不合法、不合理也不可行。基準在於，法律統一性，下位法不得牴觸上位法，地方法不得牴觸中央法。

至於地方政府如果不甩中央，執意執行或開罰，中央該如何處理？羅秉成表示，依法律處理，如果函告無效，縣市首長不要為難地方公務人員，這是有法律責任的。

羅秉成強調，法律設計下有救濟方法，不要視中央、法律為無物，如果擅自執行，那就依法辦理。他強調，原定是現在法律有效，但明天開始無效，今天十幾個縣市有新訂的，就是不予核定，有些還沒報來的，就是不生效狀態，不生效的法律是不能執行的。

▼行政院記者會宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效。（圖／記者李毓康攝）

