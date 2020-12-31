寒流急凍全台「32hrs內47人猝死」　北市最多...11人跨年前成忌日

▲霸王級寒流入侵，經統計30日0時至31日早8時，全台共計47起非創傷死亡案例。（圖／記者陳以昇攝）

地方中心／綜合報導

霸王級寒流入侵，全台氣溫一夜驟降15度，中央氣象局觀測，今（31）日清晨全台最低溫出現在新北市石門的4.3度，且多縣市都有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。而經統計昨（30）日0時至今早8時，全台32小時內共有47起「非創傷死亡」案例，死者年齡大多落在60歲以上，其中台北市最多，總計11人。

▲強烈寒流襲台，台北街頭冷颼颼，民眾出門全身包緊緊禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

今（31）日清晨嘉義以北全部下探10度以下！據了解，北部地區台北市凌晨0時至31日上午8時許，消防共計接獲11起到院前死亡案例；新北市消防局表示，30日凌晨到晚間10時許，有6人（2男4女）到院前失去呼吸心跳，分別在板橋、三重、蘆洲、永和及中和，年紀超過70歲的有4人，皆以「內科急病」之理由送醫，但完全無法確定是否跟低溫有關；另宜蘭縣衛生局指出，目前接獲可能因低溫造成心血管疾病及呼吸道疾病病患共5起案例，其中1人到院前死亡。

桃園消防則指出，30日至31日上午非創傷死亡案例共8件（5男3女），其中5人被發現時就已無意識呼吸，且死者年齡都在60歲以上；新竹縣消防則表示，目前已累積2例，第一例為竹北地區60歲陳姓男子，30日中午12點由死者弟弟報案稱，哥哥陳男無生命徵象，救難人員到場發現他已死亡、呈現屍僵狀態，目前已轉報警察單位協助相驗；另一例為竹東65歲魏姓男子，本身患有心臟疾病，31日早上7點被發現在家中死亡。苗栗縣消防局說，30日中午左右竹南鎮有1名民眾在家OHCA，家屬放棄急救，但救護人員表示不確定是否為天冷所影響。

至於中部地區，台中、南投的消防指揮科皆表示，昨日截至今早都未接獲有疑因低溫猝死或非外傷性死亡的案例；彰化消防回報稱，縣內共計有8名到院前死亡案例，只是暫時無法確定是否與天冷有關；雲林消防局則指出，截至30日零時到31日早上，一共接獲4件非創傷性、内科無呼吸、心跳急救案，其中30日當天，古坑鄉71歲邱姓男子0時03分經救護車送醫搶救仍不治，莿桐鄉85歲男子下午3時16分救護人員到場後，因家屬放棄急救並未送醫，斗六市一名60歲男子晚間9時37分被發現時明顯死亡，至於今（31）日，東勢鄉66歲楊姓女子清晨5時52分經搶救仍死亡。

南部方面，台南、屏東目前皆無接獲相關案例，僅高雄市政府消防局指出，從30日零時到今早8點，32小時內一共有5件到院前死亡案例，不過無法確定是否與氣溫降低有關。

東部地區，台東縣消防局指出，30日發生一件OHCA案件，一名年約8旬老翁，清晨6點半被妻子發現躺在床上，動也不動，身體已明顯冰冷，緊急送往台東關山慈濟醫院搶救後仍回天乏術。

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