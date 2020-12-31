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LIVE／上海爆又一台人輸出確診、北市跨年照辦　指揮中心1400說明

生活中心／台北報導

國內今日新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明。今日上海市衛健委一早公布30日有6例境外移入確診，其中一例來自台灣，預料指揮中心也將在記者會上進一步回應。另外昨日台灣出現首例英國新冠肺炎變種病毒株移入案例，各縣市政府紛紛加強防疫措施，台北市則在一早宣布將照常舉辦跨年活動，但入場人數將限縮至4萬人，對於各縣市的防疫決定，預料指揮中心也將在記者會上進一步回應。

上海市衛健委今早通報，出現6例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中病例2為台灣居民，在台灣生活，12月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

27日晚間首班倫敦飛台北班機共127人(含機組員13人)抵達，該團總計有3人確診，其中1人為10多歲少年出現發燒送醫，28日確定染疫，研判發病日即為登機日，登機兩度前量測並未發燒，陳時中今日公布病毒比對結果，該名發燒少年證實為英國變種病毒。

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由於台灣出現第一例英國變種病毒確診個案，因此指揮官陳時中也宣布，國內自明(2021)年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並自明年1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施。

(一)非本國籍人士須符合下列條件，始得入境：
外籍人士：持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人之配偶及未成年子女、其他特別許可。
港澳人士：持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人之配偶及未成年子女、專案許可。
陸籍人士：持有居留證、國人之配偶及未成年子女、專案許可。

(二)暫停旅客來臺轉機。

(三)短期商務人士縮短居家檢疫專案，除已通過審查者外，其餘恢復14天居家檢疫。

(四)暫停國際醫療(特殊或緊急採專案許可除外)。

指揮中心指出，亦將加強入境者之居家檢疫措施，自明年1月15日零時起，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼1226指揮中心記者會,指揮官陳時中,疾管署長周志浩,指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
 

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