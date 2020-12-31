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社會 社會焦點 保障人權

補習班主任散布女師「假結婚」　還無預警解雇！判賠3萬+貼門道歉

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲補習班主任被控侵害名譽權。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者崔子柔／綜合報導

一名被無預警解雇的英文女教師指控，台南市一間補習班的主任向學生散播她「假結婚」謠言，台南地院判班主任應賠3萬元撫慰金，並在教室門口張貼道歉啟事7天。班主任否認指控上訴，結果維持一審判決。

根據《自由時報》報導，該名女教師表示，班主任在去年8月向教室內數10名國中生說，「你們知道她結婚了嗎？還有婚紗照，剛結婚又離婚，現在又結婚」，「喜帖還寫說為新人隱私，婚禮期間勿拍照，我長大迄今參加的婚禮，第一次有喜帖寫說不要拍照。」

班主任還接著說，「前年底她去英國結婚，3、4個月後又說要結婚，剛結婚又離婚，現在又結婚」，「我有朋友跟我講什麼？假結婚？為何結個婚要這麼隱密？」

該名女教師稱班主任說她結2次婚、假結婚都不是事實，侵害名譽權，當時喜帖上就註明顧及隱私，婚禮現場不開放拍照，班主任名知情還把婚紗照給學生看，侵害隱私權、肖像權，求償30萬元。

班主任則指，女教師說過要請假1週去英國結婚，之後又拿喜帖說要結婚，才推論她是結2次婚，而且是疑問句，不是故意貶抑她的名譽，婚紗照則是由其他老師拍下，班主任稱自己沒有洗出相片或刊登，只是拿出手機給學生看一下。

二審合議庭認為，班主任的說話方式會引導聽者懷疑女教師為假結婚，確實侵害她的名譽權，因此維持一審結果，班主任須賠償3萬撫慰金與張貼道歉啟事。此案班主任還可上訴；女教師不得上訴。

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