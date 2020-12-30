嘉義大學日籍生租屋處輕生亡　未留遺書「缺曠課數過多」

▲嘉義大學一名外籍生在租屋處輕生。（資料照／記者翁伊森翻攝）

中央社記者黃國芳嘉義市30日電

國立嘉義大學一名 日籍學生因缺曠課數過多，校方昨天前往租屋處探視，發現疑似上吊身亡，現場未發現遺書，將儘速協助學生家長相關入境檢疫事宜。檢警進一步相驗釐清死因。

嘉義大學今天表示，這名日籍學生多日未到校上課，加上缺曠課接近勒令退學邊緣，校方國際事務處人員昨天晚上偕同另一名日籍學生前往學生的租屋處探視，發現學生在租屋處內已上吊身亡，確切死亡日期不詳。嘉大指出，死者最後身影出現時間為12月24日，現場並未發現任何遺書。

校方第一時間通知死者家長，其家長希望能儘快來台處理後續事宜。校方並向1922疫情指揮中心諮詢，將儘速協助家長相關入境檢疫事宜。

嘉大學生事務處學務長林芸薇表示，未來將加強境外學生心理及抗壓力輔導，積極與國際事務處合作，除定期通知導師予以關懷，同時請國際事務處主動了解，給予多重防護與協助。

嘉大國際事務處國際長洪燕竹指出，已啟動境外生輔導措施，協助嘉大境外學生心理重建。警方表示，校方人員昨天到場時，看見門板上貼有一把鑰匙，並以鑰匙開門後，發現死者疑似以尼龍繩上吊於門後，身體僵硬已明顯死亡，未送醫，身體無明顯外傷，現場無打鬥痕跡，死因需進一步相驗釐清。

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