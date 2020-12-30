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48家有線電視404萬戶　明年1月1日起CH73、74改播ELEVEN SPORTS

▲▼企排31日開打首引進鷹眼系統　 ELEVEN SPORTS全台獨家轉播 。（圖／ELEVEN SPORTS）
▲ELEVEN SPORTS明年1月1日進駐有線電視CH73、74(示意圖／ELEVEN SPORTS)

記者陳世昌／台北報導

FOX SPORT、FOX SPORT2明年1月1日將終止經營、停播下架，NCC30日正式通過47家有線電視系統申請以ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2取代該頻道，以原頻位上架，合計有404萬訂戶，約全國訂戶82%，可以直接在CH73、CH74收看；MOMO TV也以綜合台進駐體育類頻道區塊，定頻CH75。

NCC發言人翁柏宗表示，福斯體育退出台灣之後，仍希望有線電視的頻道編排以區塊化為原則，目前體育類頻道除了緯來體育、博斯體育、ELEVEN SPORTS等全頻道體育台之外，緯來育樂、MOMO TV因為有轉播賽事，也符合體育區塊屬性。

▲▼凱擘有線電視系統預告頻道福斯體育台終止營運下架 （圖／翻攝凱擘網站）
▲凱擘有線電視系統預告頻道福斯體育台終止營運下架 （圖／翻攝凱擘網站）

NCC平台處專門委員黃睿迪表示，目前全國64家有線系統有47家以ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2取代福斯體育台，觀眾不用跳頻收看，這部份用戶約有404萬戶，佔全國82%。預計各系統台自30日下午起會開始以跑馬預告明年1月1日頻道異動。

官員表示，另有8家有線系統尚未提出任何替換申請，NCC將要求儘速其依規定儘速辦理。 

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