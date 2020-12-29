　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI公布「聖誕爆炸案」主嫌照片　和鄰居最後對話：世界不會忘記我

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案。（圖／路透）

▲美國納許維爾市聖誕爆炸案，造成1死3傷，死者正是主嫌本人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州納許維爾（Nashville）露營車爆炸案發生第4天，聯邦調查局（FBI）公布63歲主嫌華納（Anthony Warner）的正面照。美媒引述華納鄰居指出，華納犯案數天前曾說過，他會做出一件大事，「我會變得超級有名，納許維爾和這個世界永遠都不會忘記我。」

根據《福斯新聞》、CNN報導，FBI在社群網站上公布的照片顯示，華納為白人男性，有一頭灰黑蓬亂的及頸長髮、薄唇。華納的鄰居勞德（Rick Laude）回憶爆炸前幾天的情況，他曾在21日看見華納的車停在他家門外的信箱前面，接著華納把車開進他的車道和他說話。

▲▼聯邦調查局（FBI）公布納許維爾爆炸案63歲主嫌華納（Anthony Warner）照片。（圖／路透）

▲FBI公開華納照片。（圖／路透）

57歲的卡車司機勞德表示，華納和他簡短寒暄後便說「聖誕老人今年要帶什麼好禮來給你嗎？」華納微笑後接著說道，「喔，好耶，納許維爾和整個世界都不會忘記我。」

勞德說他當時並沒有想太多，以為華納只是在說有好事即將發生。直到爆炸案發生後，警方將華納列為主要嫌疑犯，勞德才驚訝得說不出話來，「這傢伙的一言一行都沒有透露出任何問題，他只是很安靜。」

事實上根據英媒《每日郵報》獨家報導，華納的父親原本在電信公司任職，之後罹患失智症去世，讓華納從喪父之痛中萌發了陰謀論，進而對5G技術殘害人命深信不疑。

▲▼美國納什維爾市聖誕爆炸案肇事露營車。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

▲華納凌晨就開著露營車來到市中心停妥。（圖／翻攝自推特／@MNPDNashville）

華納生前也從事電腦技術工作，雖然目前官方表示仍在調查動機，但私下已有傳聞他深信在攻擊美國電信巨頭AT&T後，就能被稱為英雄。露營車在市中心爆炸，強力威力波及至少41間商家，而AT&T就在其中，該公司在爆炸後宣布暫時關閉該處據點。

田納西調查局主任勞什（David Rausch）表示，官方正在積極調查犯案動機中，「我們希望能得到答案，有時候，就是沒辦法」，「要找出動機最好的方式就是和嫌犯說話，但在這案子上，我們做不到。」

►快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！　屍塊四散現場

►更新／美聖誕節「汽車爆炸」現場發現屍塊！　警公布關鍵影像

ET快訊
單親媽勒斃11歲小女兒　大女兒掙脫逃死劫痛哭：求法官原諒媽媽
台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空回應了
快訊／再增2例！累積700例境外移入　指揮中心下午說明
純情空姐遭機師硬上！已婚同公司搞5P　她爆航空業超亂內幕
快訊／國道1號內湖交流道「3車連環撞」　車流回堵
「負北極震盪」來襲！鄭明典曝12hrs內急凍真相　比霸王寒流
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美第5款疫苗開始臨床試驗！　傳統技術製造「不需超低溫保存」

川普否決「國防授權法案」被眾議院推翻！　322：87壓倒性通過

拜登喊話「力抗中國貿易人權侵犯」　聯合民主國家制衡

葡萄牙政論節目再讚「台灣民主防疫成果」！　惋惜未能加入WHO

抗疫303天迎曙光！美國首家院內感染長照中心注射疫苗

拜登怨國防部拖延交接　讓美國陷國安風險：川普在阻撓我們

美股3大指再創新高！川普簽署通過2.3兆紓困案　蘋果大漲3%

FBI公布「聖誕爆炸案」主嫌照片　和鄰居最後對話：世界不會忘記我

印度工人甩棒怒打大貨車！　下秒跌倒慘被後輪「該邊輾到脊椎」

快訊／美國眾議院推「每人領5.6萬」紓困版！　275：134投票通過

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

美第5款疫苗開始臨床試驗！　傳統技術製造「不需超低溫保存」

川普否決「國防授權法案」被眾議院推翻！　322：87壓倒性通過

拜登喊話「力抗中國貿易人權侵犯」　聯合民主國家制衡

葡萄牙政論節目再讚「台灣民主防疫成果」！　惋惜未能加入WHO

抗疫303天迎曙光！美國首家院內感染長照中心注射疫苗

拜登怨國防部拖延交接　讓美國陷國安風險：川普在阻撓我們

美股3大指再創新高！川普簽署通過2.3兆紓困案　蘋果大漲3%

FBI公布「聖誕爆炸案」主嫌照片　和鄰居最後對話：世界不會忘記我

印度工人甩棒怒打大貨車！　下秒跌倒慘被後輪「該邊輾到脊椎」

快訊／美國眾議院推「每人領5.6萬」紓困版！　275：134投票通過

就算2021球季不沿用DH制　勇士還是想簽回重砲歐祖納

魚菜共生收成滿滿小白菜　小陸龜「圍爐狂嗑」：加菜囉！

藥頭遭通緝繼續販毒　「小平頭變大捲髮」險脫身...手臂刺青露餡

國家地理戶外服飾新光A11獨家開幕　21天快閃店

貓熊圓寶上班10分鐘累了！　爬上棲架「湯圓融化」大字趴酣睡

台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職

美第5款疫苗開始臨床試驗！　傳統技術製造「不需超低溫保存」

川普否決「國防授權法案」被眾議院推翻！　322：87壓倒性通過

單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

國際熱門新聞

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

打輝瑞疫苗　以色列翁心臟病發亡

WHO籲各國準備　應對未來更嚴重大流行病

平安夜陪兒女拆禮物　隔天起床病逝

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

新加坡再爆1本土病例！新航機組員確診

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

影／敬業公雞！叫15秒不換氣　缺氧撞牆倒頭栽

美軍特戰槍擊保齡球館　3死3傷

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

快訊／美眾議院通過「每人領5.6萬」紓困版投票

「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝　享壽86歲

更多熱門

相關新聞

抗疫303天！美首家院內感染長照中心注射疫苗

抗疫303天！美首家院內感染長照中心注射疫苗

西雅圖一家長照中心今年2月底爆發全美國首例院內感染新冠肺炎者病故事件，成為全美焦點。今天院內的住民與工作人員開始接種疫苗，再回首，距離事發當初已經303天。

拜登怨國防部拖延交接　徒令美國陷入安全風險

拜登怨國防部拖延交接　徒令美國陷入安全風險

美股3大指再創新高！川普簽2.3兆紓困案激勵

美股3大指再創新高！川普簽2.3兆紓困案激勵

快訊／美眾議院通過「每人領5.6萬」紓困版投票

快訊／美眾議院通過「每人領5.6萬」紓困版投票

川普法律戰受挫　因三權分立傳統

川普法律戰受挫　因三權分立傳統

關鍵字：

美國北美要聞納許維爾NashvilleFBI聯邦調查局Anthony Warner

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

陳建州深夜連續道歉4次！

疫情升級　101首度取消跨年派對

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面