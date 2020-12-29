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葉門胡塞軍宣稱戰果　擊毀沙烏地陸製彩虹4型無人機

▲沙烏地阿拉伯的彩虹4型無人機，被胡塞軍擊毀。（圖／擷取自fighterjetsworld）

▲沙烏地阿拉伯的彩虹4型無人機，被胡塞軍擊毀。（圖／擷取自fighterjetsworld

實習記者陳培鈞／綜合報導

葉門的胡塞軍發言人薩里（Yehia Sarie）21日表示，他們在馬里布省（Marib）的馬達加爾（Medghal）地區，成功擊落1架沙烏地阿拉伯的彩虹4型（Rainbow-4）攻擊型無人機，還釋出影片，但尚未確定其真實性。彩虹4型攻擊型無人機由中國航天科技集團公司（CASC）生產，並在2017年賣給沙烏地阿拉伯。

根據《戰機世界》（Fighter Jets World）報導，胡塞軍發言人薩里在21日表示，無人機在馬里布省的馬達加爾地區被防空導彈武器擊落，他還強調，擊落的是中國製的彩虹4型無人機。胡塞軍也公開追蹤無人機的影像，但真實性有待查證。

據了解，胡塞軍搭載了簡易防空導彈系統，並使用西方商業熱成像設備進行搜索和追蹤，成功捕獲目標後，引導頭就會啟動，並發射導彈追蹤目標將其摧毀；該系統曾成功擊落沙烏地阿拉伯的F-15鷹式戰鬥機和彩虹無人機。

彩虹4型無人機由中國航天科技集團公司（CASC）生產，不僅配備可旋轉的光電轉塔，還使用合成孔徑雷達，平時可攜帶四個機翼下掛架，最大載重345公斤。此外，還可以攜帶300公斤以上的彈藥，像是AR-1激光制導的空地導彈、TG-100激光慣性制導炸彈、FT-9 50公斤的GPS全球定位制導炸彈和普通彈藥；可用來執行海上高空偵察及空對地打擊任務，武器射程可達5000公尺。

沙烏地阿拉伯與中國在2017年簽署，一筆價值650億美元的出口合作，引進中國航天科技集團「彩虹-4A」無人機及全套技術和生產線。

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