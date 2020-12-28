出現血荒！蔡英文下令全國啟動捐血機制　陳建仁現身響應

▲台灣出現血荒，蔡英文下令串聯全國，號召捐血活動，前副總統陳建仁也自願到場響應。（圖／小英之友會提供）



記者陶本和／台北報導

為因應秋冬心血管疾病好發季，用血量急增，台北捐血中心也發出血液「急缺緊抱」。「小英之友會」28日在總統蔡英文建議下，啟動機制號召全國各行各業、企業發起捐血活動，而前副總統陳建仁更自願以特別嘉賓身份到場響應。

台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，小英之友會長期關心醫療用血需求，幾乎每年都舉辦公益捐血活動，現在因疫情、氣候、用血量急增等複合因素，導致血液庫存量嚴重吃緊，為舒緩這樣情況，立刻著手串聯熱心民眾，預期本次活動能募集150袋血液。

陳建仁也罕見以特別嘉賓身份到場，感謝排隊捐血的民眾。他說，本來小英之友會都是固定520辦理全國同步的捐血活動，為了因應本次血荒，小英之友會特別號召國人一同挽袖捐熱血。希望國人也能一同響應，一起快樂的捐血，也展現台灣人的慈悲和善良。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，連日來氣溫降低造成多項疾病好發，相對用血需求大增，感謝小英之友會多年來對捐血公益活動的支持，他有特別觀察到小英之友會的兩項特質，第一是熱心公益、反應迅速，哪邊有需要公益的地方，哪邊就有小英之友會。第二項是號召力非常強，以本次血荒來說，小英之友會全國串連，在各縣市辦理捐血活動，成果也都非常好。

▼台灣出現血荒，蔡英文下令串聯全國，號召捐血活動，前副總統陳建仁也自願到場響應。（圖／小英之友會提供）



新境界智庫副董事長洪耀福表示，上禮拜遇到陳建仁時，提到小英之友會要辦理捐血的活動，他特別表示希望能夠參與，一同加油打氣。

洪耀福說，本次捐血是一個全國性的活動，上禮拜由彰化縣小英之友會擔任第一棒，各縣市接連舉辦，回報捐血數量都破記錄，希望年底至明年初間，各縣市可以陸續完成捐血活動。

他說，蔡英文雖然平時國事繁忙，但也非常關心社會的時事，像這次血荒，她就特地拜託小英之友會扮演分身，請全國縣市小英之友會辦理捐血活動，而小英之友會也不負所託，全國動起來。

有關本次活動，台北市小英之友會除準備手機架、價值300元全聯禮券外，並特別購買心路幸福+工廠的手工皂，贈送給來現場捐血的民眾，兼具貫徹防疫工作並一同為守護智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙的多重障礙者，盡一份心力；而捐血250CC及血小板1單位者即能獲得一份贈品，捐血500CC或血小板2單位捐贈者，則獲得兩份贈品。

▼台灣出現血荒，蔡英文下令串聯全國，號召捐血活動，前副總統陳建仁也自願到場響應。（圖／小英之友會提供）

