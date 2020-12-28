青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

▲南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，協助前往搜尋後，在紅燈塔消波塊尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，12月26日下午1時10分接獲船長緊急通報，船員於返港途中不明原因落海，無法確認正確位置，經海巡人員急馳前往搜尋後，於1時40分紅燈塔消波塊尋獲，並送往醫院就醫後無礙。

該漁船黃姓船長通報青山漁港安檢所執檢站表示，於返航進港前船員於青山漁港南堤附近海域落海，青山漁港安檢所詹副所長獲報後，立即率同仁驅車前往案發地點，準備投入救援，第六巡防區指揮部亦同步通報第二機動巡邏站線上巡邏組抵達現場，並發現落海之周姓船員已自行上岸，周姓船員意識清楚，僅雙腳有輕微擦挫傷，隨即由海巡人員帶回執檢站實施傷口清潔。

船員表示，返航途中因浪襲不慎落海，青山漁港安檢所聯繫台南市消防局第三大隊將軍分隊協助船員送醫，後續由救護車將周姓船員送至台南奇美醫院佳里分院治療，就醫後無大礙，黃姓船長及周姓船員對該隊協處表示感謝之意。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署人員秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若有任何需要協助之處，海巡署當以最快的速度全力協助或救援以維護國人的生命財產安全，若需本署協助，民眾隨時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」。

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