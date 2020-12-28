　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

▲南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，協助前往搜尋後，在紅燈塔消波塊尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，協助前往搜尋後，在紅燈塔消波塊尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，12月26日下午1時10分接獲船長緊急通報，船員於返港途中不明原因落海，無法確認正確位置，經海巡人員急馳前往搜尋後，於1時40分紅燈塔消波塊尋獲，並送往醫院就醫後無礙。

該漁船黃姓船長通報青山漁港安檢所執檢站表示，於返航進港前船員於青山漁港南堤附近海域落海，青山漁港安檢所詹副所長獲報後，立即率同仁驅車前往案發地點，準備投入救援，第六巡防區指揮部亦同步通報第二機動巡邏站線上巡邏組抵達現場，並發現落海之周姓船員已自行上岸，周姓船員意識清楚，僅雙腳有輕微擦挫傷，隨即由海巡人員帶回執檢站實施傷口清潔。

▲南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，協助前往搜尋後，在紅燈塔消波塊尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

船員表示，返航途中因浪襲不慎落海，青山漁港安檢所聯繫台南市消防局第三大隊將軍分隊協助船員送醫，後續由救護車將周姓船員送至台南奇美醫院佳里分院治療，就醫後無大礙，黃姓船長及周姓船員對該隊協處表示感謝之意。

▲南部分署第11岸巡隊青山漁港安檢所執檢站，協助前往搜尋後，在紅燈塔消波塊尋獲送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署人員秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若有任何需要協助之處，海巡署當以最快的速度全力協助或救援以維護國人的生命財產安全，若需本署協助，民眾隨時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」。

洗臉時不過度拉扯肌膚，輕鬆帶走髒污

 

ET快訊
不禁英國航班入境　衛福部曝原因
17歲少女無照擦撞機車！　男大生慘死女友重傷
黑男東區配對巧遇「百萬女神網美」　無P身材現形
英國發燒39度為何能上飛機？　陳時中2理由回應
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

樓頂變花園、二手物交換！臺北行政里獲低碳永續家園銅銀級認證　六都名列前茅

雪橇故障來晚了！關懷協會借車送聖誕禮　希望來年收到物資車

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭度寒冬

青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

高雄男騎車美濃訪友　記錯路跨到對岸...空間迷向獲「小確幸」

樓頂變花園、二手物交換！臺北行政里獲低碳永續家園銅銀級認證　六都名列前茅

雪橇故障來晚了！關懷協會借車送聖誕禮　希望來年收到物資車

最強寒流倒數計時　枋警及時送暖助弱勢家庭度寒冬

青山船員遭浪襲落海 　海巡奔赴救援幸無大礙

2020龍崎空山祭熱鬧開幕　黃偉哲邀請大家感受台南藝術文化底蘊

搶搭振興卷末班車　承億文旅推擲骰子現折房價

嘉縣萬人假牙裝置成果展　106歲阿嬤大口吃雞腿

電算機統一發票2021年起停用　導入電子發票是最佳選擇

一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

C羅力壓梅西獲世紀最佳球員　「在職涯20年之際得獎很榮耀」

宜蘭公園路邊驚見「一排鬼修女」　網友嚇到閃尿：阿娘喂！

川普簽署台灣保證法　促對台軍售常態化

陸為新冠感染者設「醫院考場」　考卷「消毒4次」才能送出

「近期感染個案沒有變異性發現」　衛福部：目前不禁英國航班入境

快訊／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！撞爛護欄　全線車道封閉　

蘇貞昌細數政績：被罵狗官、沒人性　沉住氣台灣今天被世界肯定

韓職資歷洋將接連來台　韓媒：台灣是機會之地

金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

電算機統一發票　2021年元旦起停用

高雄嬤賣菜撐家計！婦偷菜嗆「洗門風」

2020龍崎空山祭熱鬧開幕

台南新營鐵道地景公園熱鬧啟用

頂六國小名校友包含知名按摩椅董座

外籍移工「牙痛看診」　醫當場報警

賴清德訪樟之細路　石峎古道嚐美食

一貫道感恩紀念大會　8種語言線上直播

高雄「2021跨百光年」啟航　大港花火再現愛河灣

湯鍋拿來泡腳被自家人拍下PO網　春水堂急滅火

嘉縣106歲阿嬤大口吃雞腿

仁德教官猝死值班台　死因待釐清

光華國小三代同堂共植老樹

嘉義縣阿里山高山茶競賽

更多熱門

相關新聞

龜吼港漁工暗夜登船　踩空跌落海

龜吼港漁工暗夜登船　踩空跌落海

新北市萬里區龜吼漁港今（22日）凌晨0時許驚傳漁工落海，海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼安檢所同仁執勤時，於港區發現一名外籍漁工登船時不慎失足墜入海中，急忙通報支援人力到場救援，並順利將該名漁工救起，所幸傷勢無大礙，但保險起見仍送往基隆長庚紀念醫院救治。

女子深夜駕車散心掉落鹽田海巡救援

女子深夜駕車散心掉落鹽田海巡救援

澎湖仁醫「心律不整」後送三總　海巡急救援

澎湖仁醫「心律不整」後送三總　海巡急救援

台南四草大橋落海者遺體尋獲

台南四草大橋落海者遺體尋獲

海巡夫妻檔向大陸漁船索賄　妻判刑定讞

海巡夫妻檔向大陸漁船索賄　妻判刑定讞

關鍵字：

青山船員 海巡

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

陳建州深夜連續道歉4次！

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

英機返台5人有症狀　女名醫一句話網推爆

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

宜蘭小路驚見「湘西趕屍」　千人嚇壞

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面