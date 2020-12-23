國民黨團守護食安之夜緊急取消　江啟臣：保留立委靜坐繼續守夜

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨23日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，疫優先是國民黨一貫的堅持，因此今晚的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐。

江啟臣於中常會致詞時指出，昨天235天沒有本土病例的防疫成果不幸被終止，再次提醒國人，新冠肺炎的威脅從來沒有離開，防疫工作更是一刻都不能鬆懈，更要了解新冠肺炎的威脅不分種族、職業，防疫工作更不應該因人而異，在疫病的威脅下，病毒才是共同的敵人，互相指責與歧視都可能造成疫情隱匿，甚至演變成為疫情的破口。

至於黨團晚間的反萊豬守夜行動，江啟臣表示，堅持防疫優先，所以原定今晚的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜，演出活動及宣講則改以線上直播的方式進行，24日也將取消所有集會，將重心全力放在議場攻防，以具體的作為貫徹防疫的決心。

國民黨重申，支持指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為，接下來如果仍有舉辦的各項活動，國民黨都將遵守防疫指揮中心的規範，更呼籲參與集會的民眾，配戴口罩、勤洗手，保持社交距離。

江啟臣指出，雖然集會的方式調整，國民黨反對含萊克多巴胺豬肉進口的決心不會改變。相關的行政命令，明天將進行最後審查，在這個關鍵的時刻。

江啟臣表示，當執政的多數黨準備以多數暴力碾壓民意時，國會的決議，就不代表多數人民的意見，更不是人民反對萊豬進口的最終決戰。