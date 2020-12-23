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籃球明星不雅片「獨家直擊」　總教練酒店現身傳喬事！職棒也受害

PLG職籃聯盟首賽季於19日在彰化縣立體育館開打，吸引超過6千名球迷進場觀賽。（圖非本案當事人）

▲PLG職籃聯盟首賽季於19日在彰化縣立體育館開打，吸引超過6千名球迷進場觀賽。（圖／鏡週刊提供，非本案當事人）

圖、文／鏡週刊

甫成軍半年的PLG職籃聯盟，上週在彰化體育館開幕戰前夕，驚傳明星球員遭誘騙側錄的不雅影片外流，聯盟緊急發出聲明並報案，19日檢警火速逮捕涉嫌架設色情網站的男子余啟豪，及恐嚇球員的前大專籃球聯賽（UBA）經紀人劉維霖，訊後依違反《兒童及少年剝削防制條例》、妨害秘密及恐嚇等罪向法院聲請羈押，余嫌遭裁定收押禁見，一度獲釋的劉嫌在台北地檢署接手拘提後，也向法院聲押獲准，全案仍有共犯，檢警正全力追緝。

本刊掌握，遭恐嚇的球員已有7人主動報案，這些球員疑似因網路交友，被特定人士釣魚誘騙安裝惡意程式，在視訊過程中遭側錄不雅影片，不只PLG聯盟有球員受害，包括UBA與HBL（高中籃球聯賽），甚至中華職棒聯盟都有球員受害，總計共18人被錄下不雅影片，且陸續遭人威脅恐嚇，風暴不斷擴大。

詭異的是，12日傍晚本刊即接獲爆料，指有職籃教練與有力人士在北市松江路一家酒店「喬」不雅影片下架問題，本刊趕赴酒店外守候，也捕捉到不尋常的畫面。

PLG職籃開打，由於賽前驚爆球星不雅影片外流，為避免突發事件發生，警方在場外加強警戒。

本刊直擊，PLG桃園領航猿隊總教練劉義祥與SBL（超級籃球聯賽）台銀隊前教練蕭偉傑，12日下午5點左右先後現身松江路的威士登酒店，2人陸續進入店內，一直待到晚上近9點才離去。但本刊現場觀察，當晚進出酒店包廂的人，並非全是籃壇界人士。

例如陪同蕭偉傑一起走出酒店的，就是凱渥昔日名模王聖芬的老公劉表，他曾因當街毆打身障人士、緋聞及積欠酒吧員工薪水等事件鬧上新聞，12日和蕭偉傑走出酒店時，還攙扶一名長髮正妹，究竟眾人當晚聚在酒店是否真為討論不雅影片下架之事，仍有待檢警進一步調查。

不過，PLG聯盟為了捍衛球員的權益，已在這場疑似酒店喬事後、聯賽開打前報警處理，顯然是不想與不法之徒妥協；劉義祥亦在開幕戰前，遭球團無預警暫停職務。

本刊調查，涉嫌散布不雅影片的嫌犯劉維霖（39歲），自上個月起向球員親友散布球員不雅影片，甚至放出消息，稱可協助阻止檔案繼續散播，受害球星聞訊後主動跟他聯絡，劉透過LINE向該名球員表示，可協助處理不雅影片散布一事，卻又語帶威脅地提到：「我就說我是大戶」「這個可以賺錢」。

劉維霖（右）除透過LINE向球員恐嚇，更在臉書提到握有可把台灣籃壇炸翻的核彈頭，成為被羈押的鐵證。

劉維霖更意有所指地說：「再來就是開幕那週」「爆料要時間點對，才有效果」，他還反諷地自嘲：「你知道為什麼會有風聲嗎？是哥的失誤，因為我要人家去提醒你。」甚至還嗆說他跟媒體很熟，導致受害人心生畏懼。

知情人士告訴本刊，除了PLG聯盟夢想家隊一名球員受害之外，劉維霖還在臉書加碼爆料，有其他人也遭錄下不雅影片，受害的球星包括高中、大學與職籃球員，「名單一曝光足以摧毀籃球界。」

除了劉嫌恐嚇球星遭逮，檢警還查出，來台就讀法律系的香港籍男子余啟豪（32歲）涉嫌架設同志色情網站，多年來透過視訊聊天交換男性裸露私密照或偷拍同志性愛片牟利，其中包括已曝光的受害球星，3年前被誘騙進浴室脫光衣服，全身赤裸自慰的不雅影片。

職籃新秀球星在3年前被誘騙到浴室脫光衣物自慰遭側錄，不雅影片近來外流，引起軒然大波。

本刊調查，余啟豪與另名藏匿在新加坡的共犯，涉嫌在今年10月下旬架設S及T兩大色情網站，將這些球星的不雅影片儲存在網站的雲端硬碟陳列販賣，為了賺取暴利，余嫌身兼客服，將色情網的會員區分為三類，最陽春的「基本會籍」要價新幣99元（約新台幣2,103元），可在1個月內瀏覽網站的所有不雅影片。

嫌犯余啟豪涉架設色情網站供人瀏覽猥褻影片牟利，多位國內職棒及籃壇球星的不雅檔案也在列，警方循線將他逮捕。

至於次級的「進階會籍」收費新幣289元（約新台幣6,139元），消費者可在6個月內瀏覽全部影片；頂級的「貴賓會籍」收費新幣649元（約新台幣1萬3,786元），除權益與進階會員相同，貴賓會員還可使用網站影片播放器，觀看額外的2,500部影片。

12/12 20：47 本刊直擊，桃園領航猿隊總教練劉義祥、台銀前教練蕭偉傑及名模王聖芬老公劉表等人12日晚間現身北市松江路酒店。

台灣職籃聯盟P.League+（簡稱PLG）上週末火熱開賽，卻驚傳主力球員遭側錄的不雅影片外流，檢警擴大偵辦發現事態嚴重，查出包括職籃、高中（HBL）及大專聯賽（UBA）與中華職棒聯盟共18名球員受害，其中不乏各聯盟的未來之星，目前已有7人出面報案。

檢警火速逮捕架設色情網站及散布影片的2名嫌犯余啟豪、劉維霖，並聲押獲准，其中劉還把不雅影片傳給球星的親友，並傳簡訊恐嚇球員：「我是大戶、這個可以賺錢」，全案另有共犯，檢警正全力緝捕中。

12/12 20：48 本刊直擊，不僅職籃教練進出酒店，凱渥前名模王聖芬的丈夫劉表也一同出現。

本刊掌握，遭恐嚇的球員已有7人主動報案，這些球員疑似因網路交友，被特定人士釣魚誘騙安裝惡意程式，在視訊過程中遭側錄不雅影片，不只PLG聯盟有球員受害，包括UBA與HBL（高中籃球聯賽），甚至中華職棒聯盟都有球員受害，總計共18人被錄下不雅影片，且陸續遭人威脅恐嚇，風暴不斷擴大。

詭異的是，12日傍晚本刊即接獲爆料，指有職籃教練與有力人士在北市松江路一家酒店「喬」不雅影片下架問題，本刊趕赴酒店外守候，也捕捉到不尋常的畫面。

劉維霖在臉書提到，可憐之人，必有可恨之處，並開口處理價5萬元起跳。（翻攝臉書）

本刊直擊，PLG桃園領航猿隊總教練劉義祥與SBL（超級籃球聯賽）台銀隊前教練蕭偉傑，12日下午5點左右先後現身松江路的威士登酒店，2人陸續進入店內，一直待到晚上近9點才離去。但本刊現場觀察，當晚進出酒店包廂的人，並非全是籃壇界人士。

例如陪同蕭偉傑一起走出酒店的，就是凱渥昔日名模王聖芬的老公劉表，他曾因當街毆打身障人士、緋聞及積欠酒吧員工薪水等事件鬧上新聞，12日和蕭偉傑走出酒店時，還攙扶一名長髮正妹，究竟眾人當晚聚在酒店是否真為討論不雅影片下架之事，仍有待檢警進一步調查。

不過PLG聯盟為了捍衛球員的權益，已在這場疑似酒店喬事後、聯賽開打前報警處理，顯然是不想與不法之徒妥協；劉義祥亦在開幕戰前，遭球團無預警暫停職務。


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