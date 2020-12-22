台灣首發「國家鳥類報告」　15種度冬水鳥數量下降宜蘭最嚴重

▲黑腹濱鷸。（圖／中華民國野鳥學會提供、呂翊維攝影）



記者許展溢／台北報導

中華民國野鳥學會與特有生物研究保育中心今（22日）正式發表「2020台灣國家鳥類報告」指出，這是台灣第一份由政府部門、大專院校及民間組織共同完成的鳥類生存狀態的評估報告，內容提到，有15種度冬水鳥的數量在下降，這些都是台灣自然環境劣化的警訊，又以宜蘭最嚴重。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維指出，鳥類活得好不好，是一個國家環境是否健全的指標。許多重視環境健全和鳥類保育的國家，包括美國、加拿大、英國、印度、南非、澳洲和紐西蘭，都會定期整理鳥類調查紀錄並發布「國家鳥類報告」，作為環境狀況的重要基礎資訊，也是環境劣化的預警機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華民國野鳥學會、特生中心首發「國家鳥類報告」。（圖／記者許展溢攝）

呂翊維表示，台灣雖不是聯合國會員國，仍積極配合聯合國生物多樣性公約，發布生物多樣性相關國家報告。「2020台灣國家鳥類報告」整合台灣長期透過公民科學和監測調查的鳥類類群和特定鳥種，首次報導其族群狀態、數量變化趨勢、受威脅程度，以及保育策略與行動，這份報告要告訴大家，台灣的鳥類們活得好不好？數量是變多還是變少？等狀況。

特生中心主任楊嘉棟說，鳥類是生態系最重要指標之一，生物多樣項調查完整長久，盼此報告出版後，後續其他生物類群，包括魚類、哺乳類、兩棲、爬蟲類，甚至植物等都可透過報告呈現，進而了解現況處境，讓生物多樣性更能得以保存。

▲▼草鴞（上）、水雉（下）。（圖／中華民國野鳥學會提供、 吳志典攝影）



學會指出，全台灣有確切紀錄的野生鳥類共有 674 種，其中有52種鳥類的生存受到威脅。29種繁殖鳥類的數量在減少，有15種度冬水鳥的數量在下降，這些都是台灣自然環境劣化的警訊。此報告分成三大篇，一「特定類群」，如繁殖鳥、度冬水鳥、繁殖燕鷗及遷徙猛禽。二「特定鳥種」，有黑面琵鷺、黑嘴端鳳頭燕鷗、黑鳶、水雉、八色鳥、小辮鴴、山麻雀、草鴞及熊鷹等9種鳥類。最後是「保育議題」，探討鳥類可能的受脅原因及未來的保育策略，包括氣候變遷、濕地喪失與劣化、野鳥販賣、農藥毒害、外來入侵種及海鳥混獲共6項議題。

▲▼穴鳥（上）、布袋水鳥群（下）。（圖／中華民國野鳥學會提供、呂翊維攝影）



學會提到，「2020台灣國家鳥類報告」集結許多台灣在地鳥類的監測與研究，更有許多由民間長年來累績的公民科學資料，這些資料是完成國家鳥類報告的必要條件。以eBird Taiwan賞鳥紀錄資料庫為例，已有近3900人貢獻鳥類觀察紀錄，並累計超過47萬3千份賞鳥紀錄，是全球排名第7。「台灣生物多樣性網絡」也累積超過780萬筆鳥類觀察紀錄，有以上大數據，才能知道這些鳥類的數量多不多、活得好不好。

▲台灣藍鵲。（圖／中華民國野鳥學會提供、 陳達智攝影）



至於15種冬水鳥數量下降有哪些？呂翊維說，大部分都是會在農田出現的水鳥，如小青足鷸、田鷸等常見水鳥，特別是在宜蘭，數量下降最嚴重，不過，因現在沒有「農地資訊」，只能推測這些鳥喜歡在這樣的區域活動，未來還要觀測是否有此趨勢。另外，該報告詳細內容跟資訊，鳥會表示，還在做最後處理，電子檔將在近日公開於網站讓大家自由下載，以後每2年會更新一次。

其他人也看了...

國家鳥類報告封面刻意選「烏頭翁」 專家曝背後用意：牠們很珍貴