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孢子散發「三星芒紋」像極了賓士車　專家揭千奇百怪植物型態

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▲▼特生中心美麗的紋飾孢粉的雕紋。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

▲高雄卷柏的大孢子近球形，表面為三星芒。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

記者許展溢／台北報導

台灣植物種類豐富，研究調查是特有生物研究保育中心的主要任務之一。中心表示，研究人員20幾年來在台灣山林野外四處採集分類，除了植株形態、葉序與花果外，孢子或花粉亦是分類的重要特徵。所有植物在它們的生命過程中，都會產生孢子或花粉，兩者合稱孢粉，孢子植物（蕨類植物）會產生各種孢子，種子植物（裸子與被子植物）開花時會產生各式各樣的花粉。

特生中心說明，花粉除具有雄性生殖細胞外，也含有多類的蛋白質、醣類、脂肪、維生素、胺基酸等亦是非常營養而豐富的食物。孢粉在生命的繁衍中扮演著重要的角色，形態特徵更具遺傳穩定性，不會受環境變化而影響，不僅在植物系統、分類與演化上提供重要訊息，並可對古植物學、植物地理、農學甚至是社會人文做出貢獻。

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▲▼特生中心美麗的紋飾孢粉的雕紋。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

▲種子植物花粉形狀與表面紋飾具多樣性。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

特生中心指出，早期觀察研究孢子與花粉主要利用光學顯微鏡，20世紀中期開始使用掃描式電子顯微鏡觀察孢粉，為了解台灣地區植物孢粉的多樣性，中心近年來開始使用掃描式電子顯微鏡觀察孢粉，所得圖像立體感強，可清晰地觀察、研究與拍照，也看到孢粉表面有些光滑，有些粗糙，表面紋飾則有刺狀、穴狀、網狀、條紋型等等，表面紋飾，孢粉型態、溝孔與紋飾也是物種分類群的重要依據。

最特別的是，特生中心提到，植物孢粉的形態真是千奇百怪，如高雄卷柏的大孢子表面有三星芒紋飾像賓士車的商標；有些裸子植物的花粉具有氣囊，可以幫助將花粉飄散至遠方；具備雙氣囊的有松科的松屬、冷杉屬與雲杉屬；而單氣囊的有鐵杉屬。至於柏科的肖楠屬與柏屬則花粉呈球形，壁薄易變形。

▲▼特生中心美麗的紋飾孢粉的雕紋。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

▲種子植物花粉形狀與表面紋飾具多樣性。（圖／農委會特生中心提供、許再文攝）

特生中心表示，被子植物的花粉大多為單生，以橢圓球形、球形較多，花粉為單溝的種類如單子葉的椰子科。有些種類的花粉採合作策略，會有幾個到多個花粉合生聚集，諸如含羞草的花粉非常小，就有4個合生；而相思樹的花粉更有12個合生；蘭科的花粉則多數合生；而夾竹桃科的蘿摩亞科花粉結成花粉塊已分不清誰是誰了。

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