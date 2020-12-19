50公分「仙女管」插進胃！恐怖催吐裝月銷破百　嫩妹每天一次快崩潰

▲催吐減肥法在大陸悄然流行。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少女生追求苗條身材，大陸近期流行起催吐減肥法，催吐管以「兔兔管」、「仙女管」的代號在電商平台上大量售賣，月銷量數以百計，網友看後紛紛大呼「太嚇人」。

▲ 插管催吐畫面相當嚇人。（圖／翻攝自微博）

據《中國新聞週刊》報導，使用塑膠「催吐管」進行催吐減肥正悄然流行。催吐管以「兔兔管」、「仙女管」的代號在電商平台上大量售賣，月銷量數以百計。

▲新手套裝。（圖／翻攝自微博）

報導稱，從某電商平台網購了一組「新手套裝」後發現，裡面由4根直徑11-13公分不等的塑膠管組成，售價130元（人民幣，約新台幣560元）。

賣家表示，需將催吐管插進胃裡50公分，使食物順著管子吐出來，平均1個月可瘦超過5公斤，且使用無異物感，相對手動催吐無副作用。

▼賣家話術。（圖／翻攝自微博）

長期使用催吐管催吐減肥的26歲女子小敏（化名）表示，自己從小因身材問題受到歧視，從節食減肥發展到暴食催吐，如今已難以與食物和平共處，幾乎每天都會暴食催吐，不過長期下來造成電解質失衡，且出現手麻手抖、臉變大、昏厥等情況。

上海精神衛生中心臨床心理科主任、進食障礙診治中心負責人陳玨教授指出，催吐行為對健康存在重大危害，將損傷食道、牙齒、腮腺、唾液腺、胰腺等部位，造成體內電解質紊亂、心律失常，出現抽搐、休克、癲癇發作等嚴重後果，甚至心臟驟停導致死亡。

▲賣家稱使用催吐管1個月可瘦超過5公斤。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後在微博引發熱烈討論，不少人斥責「又懶又想美三，就想走捷近。合理飲食加適量運動不好嗎」、「從賣家角度講，為賺錢不擇手段。從買家角度講，為好看不要腦子」、「相當於天天沒有麻醉條件下天天做一次胃鏡」。

不過也有許多網友認為，「如果主流審美不是以瘦為美，如果大家對那些胖一點的女生存一些好心，留一些口德，也不會把她們逼到絕境吧」、「如果沒有現在這種，以白幼瘦為美的主流審美，就不會有這樣的事情發生」、「兒時開始被歧視，是經歷了多少痛！姐妹加油，一定要好起來」。