新住民據點彩妝美甲禮服秀　婆媳關係更親密

▲▼社團法人台灣愛延續協會位於太保市據點舉辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人台灣愛延續協會舉辦新住民美容美甲造型培力暨社區服務成果展，在理事長葉聰銘與許秀燕代表母子的支持籌劃下，新住民們化身彩妝師將所學技藝呈現在社區的婆婆媽媽身上，尤其越南舞蹈開場時就讓在場的新娘婆婆們泣不成聲，他們的心聲一致的認為要好好的疼惜這群漂洋過海而來的台灣媳婦。社會局長蕭英成、戴光宗議員夫人、縣府秘書 陳主明、蔡易餘立委助理廖俐伶皆到場參與。

一名81歲的阿嬤從選禮服那天就開始期待，直到活動結束，換下晚禮服後，她還捨不得離去，認為這個歲數了還能這麼漂亮，她真的很開心。

▲社團法人台灣愛延續協會舉辦禮服秀。（圖／記者翁伊森翻攝）

而第一名的麗霞阿嬤全家祖孫三代都來幫阿嬤加油，媳婦更當場幫婆婆把禮服買下來送給她，讓麗霞阿嬤激動到說不出話來，婆媳間互動更因此而深深締結。

亞江的婆媳組合更巧妙，互動中看到三代的合作無間及趣味對話，羨煞不少觀眾，還有阿嬤們在活動結束時，特地回家帶咖啡禮盒來送給彩妝師，讓彩妝師們感到好窩心，原來我們社區的阿嬤們都這麼善良、可愛。彩妝師們也很謝謝社會局給她們這麼好的機會學習，「感恩，我們真的很棒，不過我們會更加努力的～謝謝大家」。