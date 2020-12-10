「毛經濟」掀熱潮！　這家寵物險保費收入年增333%

▲民調公司與農委會等機構統計，我國寵物數量每年以6%持續成長，「預估毛孩將在今年超過孩童人數」，顯見國人對寵物的重視。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

隨著頂客族增加，「毛經濟」漸漸崛起，截至2020年9月，國泰產險寵物險市占率已達25%，簽單件數達4500件，「保費收入更較去年成長333%」。

中華民國寵物商業同業公會全國聯合會（簡稱全聯會）理事長張靖霖受訪時表示，台灣對動物福利、動物保育，開始受國外「愛牠就是幫牠買份保險」的觀念影響，近年飼主、業者對寵物保險比歷年更加重視，因為毛孩拿藥、掛號都比人類來得貴，業者也想在保險方面幫忙分擔。

目前業界就有10家在推寵物險，且銷售普遍升溫，華南產險、國泰產險、富邦產險均名列在內。

國泰產險指出，據民調公司與農委會等機構統計，我國寵物數量每年以6%持續成長，「預估毛孩將在今年超過孩童人數」，顯見國人對寵物的重視。自去年11月推出寵物保險，截至今年9月，市占率已達25%，銷售升溫係因「近兩年國內寵物保險興起，飼主對保險需求慢慢提升」。

對此，國泰產險提升理賠服務，在保費上針對不同品種、不同年齡做保費計算，近期國內旅遊興盛，2020年7月，國泰產險進一步推出寵物意外保險，承保範圍除常見的意外醫療費用、意外喪葬費用、寵物侵權責任，更加碼寵物遺失協尋廣告及安置收容費用、寵物意外傷害事故重新認養費用，讓小資族的飼主帶寵物出門在外更安心。

國泰產險強調，未來會持續關注寵物市場，適時推出更貼近飼主實際需求的保險商品；萬一家中毛孩不小心罹癌，建議可透過保險減少飼主的負擔；另外，若家中毛孩比較活潑好動，可加保「寵物侵權責任保險」，轉移毛小孩闖禍賠償的風險。

寵物險不再乏人問津，富邦產險也搶攻這塊大餅；富邦產險指出，近兩年國內寵物保險興起，飼主對保險的需求提升，今年銷售情況較去年相較之下大幅成長。

鑒於毛孩們血型複雜，不是每間診所都有血庫資源，就算有，品管要求也是收費標準不同的原因，毛孩若有輸血需要，一包250 c.c.的血液，1萬7,000元醫藥費跑不掉，有些毛孩不見得第一次輸血就獲得好轉，若要再輸第二、第三，醫藥費無法想像；針對這些隱性需求，富邦產險納入寵物預防針過敏與輸血補償。

華南產險自去年推出寵物險後，深獲消費者好評，據了解，前11月保單銷售量逾7000，保費達2,300萬元。

據官網，華南產險推出的寵物險除了寵物生病、受傷所需的醫療費用沒有理賠次數限制且無自負額外，另外保障第三人侵權、寄宿、失蹤協尋、喪葬、重新取得以及旅遊行程取消等費用。

毛孩不會說話，但和人類一樣，渴求妥善照顧與溫暖的家，認養北市動物之家的毛小孩，北市府將附贈1年期寵物險。

有別於動保團體與多數民眾倡議的「領養不購買」，看到現階段民眾購買寵物犬的現象一直存在，中華民國寵物商業同業公會全國聯合會期盼宣揚「愛牠不棄養」，理事長張靖霖強調，目前先將寵物保險推動進程分成3階段，第一階段決定從「消費者教育」做起，推出買寵物附贈保險，第二、第三階段會再跟保險公司協商，推出全方面規畫，對象包括老齡犬、成犬在內，「讓牠們全方位得到照顧，因為醫療負擔真的很高」。

寵物保險包羅萬象，張靖霖呼籲飼主，務必一家一家比較，選出適合家中毛孩的方案，希望不同推廣方向與商品種類都能發揮正面力量，降低飼主因為醫療負擔高而棄養的機率，進而照顧寵物一輩子。