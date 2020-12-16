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中山高大雅段凌晨4大貨車連環撞　1駕駛雙腿遭夾傷勢嚴重

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記者唐詠絮／台中報導

國道1號潭子區北上171公里處16日凌晨2時50分許發生一起4輛大貨車連環追撞的意外事故，其中1台大貨車因為碰撞，輾壓到貨車的壓條碎片導致爆胎，造成2名駕駛受傷，國道警方與消防人員據報後，緊急到場搶救，其中1人雙腿被包夾在車內，情況危急，消防人員動用破壞剪機具與油壓器材才將人救出送醫。

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞，駕駛被包夾。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道第三公路警察大隊接獲通報後，派遣泰安分隊前往處理，事發當時第1輛大貨車，行駛外線車道疑似未注意車前狀態，追撞前方2輛的大貨車，後方的大貨車還輾壓前車碰撞車體碎片，致左側第2輪爆胎，至於第4輛大貨車則是不明原因撞擊第一輛貨車，造成第1輛及第4輛車駕駛人受傷。

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

雅消防分隊據報後派遣大雅、水湳及西屯分隊，出動6輛消防車、2輛救護車、22名人員，由大雅分隊分隊長陳昭安帶隊前往搶救，邱姓駕駛(30歲)輕傷、被包夾的林姓駕駛(50歲)右小腿撕裂傷傷勢嚴重，2人皆送往衛生福利部豐原醫院。

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

國道警方指出，這起車禍事故於凌晨4時38分排除恢復通車，前3部大貨車駕駛人酒精檢測皆為零、第4輛駕駛人受重傷，抽血檢驗中，至於確切的肇事原因，有待進一步調查釐清。

▲國道1號大雅段凌晨發生4大貨車連環撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

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