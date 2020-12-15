美軍入駐高雄港、清泉崗？　呂秀蓮：共軍虎視眈眈

▲呂秀蓮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國軍售預算案增加，前副總統呂秀蓮認為，台灣被列為全球軍火客戶第一名，不代表很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣，美軍是否會入駐高雄港、清泉崗，國人或許不在乎，共軍可是虎視眈眈。

呂秀蓮15日在臉書表示，美國過去以世界警察自居維持全球霸權，但美國總統川普不願當警察，只想當國際保全，凡需要美國保護的國家，通通要付保護費，也因此讓美國的「世界老大」地位逐漸褪色。

呂秀蓮指出，自1979年美台斷交以來，41年間美國先後對台軍售103次，但川普任內就批售10次，總計美金181億，折合台幣5400億，主要在2020年共有5批，總價118億，台幣3422億。

▲美國總統川普。（圖／路透）

呂秀蓮提到，AIT處長酈英傑公開宣稱，台灣是美國軍火的全球最大客戶，話才說完，美國防部又宣布再將一批2.8億美元，台幣80億的「野戰資訊通信系統」（FICS）軍售案知會國會，致使川普對台軍售增至11批，總價超過台幣5480億，「被列為全球軍火客戶第一名，絕不代表台灣很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣！」

呂秀蓮列出台灣歷任總統對美軍購每年平均總額，李登輝時期13.5億美元，陳水扁時期10.5億美元， 馬英九時期25億美元，蔡英文時期39億美元；其中，蔡政府執政4年國防預算，2017年3192億新台幣， 2018 年3231億新台幣，2019年3404億新台幣，2020年3512億新台幣。

呂秀蓮分析，為因應共機侵擾，我空軍派出2792架次，海上偵巡兵力7531艘次，執行偵蒐及驅離任務，空軍因此耗費255億元，海勤亦增加57億，很顯然，共軍對台灣進行國防資源的消耗戰，意在否定海峽中線，並重劃南海防空識別區，共軍飛越海峽中線頻率增高，造成「台灣海峽為中國內海」的事實，目的是達到「一中內海化」的戰略目標；至於共軍每天飛擾我西南海域，為了打造中國的「南海防空識別區」，阻絕國際機艦自由航行南海及巴士海峽，共軍正在積極執行「灰色戰略」，兩岸雖未正式開戰，實已進入準戰爭階段。

美國方面，呂秀蓮認為，美國並未放縱中共軍事行動，而是跟共軍亦步亦趨，如影隨形，根據中國軍方統計，美國2020年上半年出動3千架次的不同軍機，以及60餘艘次各型航母和軍艦巡弋南海，使台海與南海戰雲密佈，劍拔弩張。

呂秀蓮點出美台軍售3項關鍵因素，包括：一、國際及兩岸情勢，二、美國歷任總統的對華與對台政策，三、台灣朝野的統獨意識。呂秀蓮說，軍事買賣交易從未公開，也未受嚴格監督，國民黨主政時期，幾度動搖國本的軍火舞弊；阿扁執政末期冒出鐽震案疑雲；而蔡政府也有幾件不尋常的軍購案，不只一次華府宣布軍售，國防部毫無所悉，也未敢抗拒，且美方開價我方照單全收，但總統府與外交部對於華府的任何宣示，一律表達感謝再感謝。

呂秀蓮認為，購買軍事武器不是一手給錢，另手交貨那麼簡單，以F-16戰機為例，我方早在1980年代就申購，直到1992年美國才批准售台150架F-16戰機，1997年才拿到第一批戰機，其實這回想要F-35最先進戰機，但美方只願給F-16V改良式戰機，川普任內前7次售台軍火132.74億美元，而最近兩個月內又火速批准4次共計50.6億美元的武器，這些軍火預估最快也要5至7年才能交貨，可見美國批准軍售，未必保得了台灣，還得老天爺保佑，這幾年不要開戰。

呂秀蓮再指，川普政府的國防部長及國安顧問等高官誇讚台灣的同時，往往會貼上一個標籤，台灣戰略地位重要，民主好棒棒，應該打造台灣成為「刺蝟」、「豪豬」或銅牆鐵壁般的「軍事堡壘」；但是對於數十年來用身家性命拚搏民主自由的各界先進而言，所追求的台灣該是和平美麗島，絕非砲聲連連的軍艦島，想必國人同胞也該如此。

▲高雄港。（資料照／記者姜國輝攝）

另外，呂秀蓮也認為，近年來隨著神秘龐大的AIT新館成立，AIT處長在台灣的媒體曝光率僅次於行政院院長，美國軍艦出沒台灣周遭，高雄港、清泉崗會否入駐美國軍隊？國人或許不在乎，人民解放軍可是虎視眈眈。

▲清泉崗。（圖／台中市政府提供）

最後，呂秀蓮說，越來越接近戰爭邊緣的台灣，還要容忍「國防不透明，國安總統一肩扛」的鴕鳥或溫水煮青蛙戰略嗎？還要繼續仇中，升高敵意與危機嗎？不能親美友中及日韓，以預防戰爭，投資和平嗎？