直播一半被搶！正妹實況主遭起底　KTV包廂失控脫衣露奶

▲啊兵去年直播影片。（圖／翻攝自Twitch）



記者崔子柔／綜合報導

正妹實況主啊乓（香香愛哭包）昨（14）日在直播時手機被搶，歹徒晚間就被逮捕歸案。不過啊兵去年一段影片也被翻出，她與好友共5人在KTV唱歌時，全場突然開始起鬨脫衣服，其中一名女子不顧還在直播中，就脫到剩下內衣。

啊乓5年前就開始在Twitch直播，分享吃喝玩樂的生活與LOL遊戲實況等，以「用詞比較沒氣質、有點8+9」介紹自己，還說平常只是打嘴砲就會被誤會很兇，但如果是真的生氣會直接開罵30分鐘。

啊乓去年在Twitch上傳一段標題為「但是我腋下沒有瓜」的直播影片，她和4名女性好友一起去唱歌，突然眾人開始慫恿喊「脫了啦」，其中一人就脫到剩下內衣，全場不斷歡呼，讓當時正在直播間的觀眾看傻眼，忍不住留言說「貴圈真亂」。

▲啊乓直播時被飛車搶劫。（圖／翻攝香香愛哭包臉書）



▲警方花5小時將嫌犯逮捕歸案。（圖／記者游宗樺攝）

啊乓昨日下午走在三重自強路3段直播時，被2名歹徒搶走手機，警方晚間就將嫌犯逮捕歸案。有人質疑啊乓這次事件是自導自演，她也在ig發限時動態回應，雖然那樣說的人就是不認識她、沒在看台，但還是覺得很無知，並稱自己不是網紅，「就是一個民眾遇到搶劫，不要亂講」。