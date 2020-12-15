外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

▲小黎不滿外派越南，卻被妻子要求結紮。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名人夫小黎（化名）主張跟妻子小美（化名）的感情名存實亡，對方甚至要求他結紮才能去越南工作，對生活的控管讓他喘不過氣，加上小美把臉書狀態設為「單身」，因此心死提出離婚訴訟。沒想到，小美開庭後說出另一個版本的實情，讓法官判小黎敗訴。

判決書指出，小黎控訴，他婚後在鴻海集團工作，為了家人經濟安穩，與妻子商量後到越南任職，將9萬元月薪交給小美掌管；沒想到，妻子竟要求他去越南之前要結紮，讓他無法接受，但最後還是妥協做了手術。

小黎說，他的證件、信用卡及提款卡都在妻子那，薪水被完全掌控，只能每次回台灣時領出3萬元帶去越南使用，且妻子還會要求他逐條記帳，只要出現與同事聚餐就會被抨擊。

他回憶，在孩子出生後，曾因打呼問題被妻子嫌棄，按對方的指示進行扁桃腺切割手術後，又再被趕去跟孩子睡，兩人因此分居6年。此外，妻子還會因為經濟問題羞辱「你才賺多少錢，沒有別人多，別人都去歐美，還買BMW」、「你以為你賺得夠用嗎？」、「你以為你賺得很多嗎？」讓他對婚姻失去信心。

小黎表示，妻子去年把存款全數轉出，還逼迫他將房產過戶，甚至將臉書情感狀態改成「單身」，因此心寒提出離婚。

▲小黎外派越南期間外遇，心虛將房屋過戶給小美。（圖／達志／示意圖）



沒想到，小美在法庭上將小黎的說法一一推翻。她表示，丈夫在鴻海期間是被外派到大陸江蘇省，並非越南，且到越南工作時每2個月就回台一次，過年也會回家，因此沒有分居6年的說法。至於結紮部分，當初是丈夫認為已生兩個孩子，經濟負擔太重，才主動提出，而房屋過戶則是小美發現丈夫外遇，對方以過戶房屋提議離婚，是心虛才同意將房屋過戶。

法官查證雙方對話紀錄發現，小黎的確有定期回台，且小美也曾帶著孩子到越南探訪，加上妻子堅持要小黎結紮的指控並無證據，若小黎沒有同意手術也難以進行，因此說法難以採信。

此外，小黎在越南工作期間被拍到與一名女子當眾摟腰，又在和小美的對話紀錄中說「我是真的愛她」、「不愛了能放手，好聚好散嗎」、「因為我愛她，我們之前幾年就已經沒有感情了。只是我一直等到小孩大了」等話，因此法官認為小黎是婚姻中過失較大的一方，判小黎敗訴。

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