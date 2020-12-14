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「大哥」歡慶假釋想請「同學」抽菸　監所管理員當外送員跑腿遭訴

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▲▼新店軍監,軍事監獄,法務部矯正署新店戒治所,白色恐怖。（圖／記者季相儒攝）

▲新店戒治所一名吳姓監所管理員，為幫一名受刑人即將假釋需買菸請獄友，竟夾帶10包七星送進去。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新店戒治所一名吳姓監所管理員，受一名即將假釋受刑人請託買「好一點的菸」，讓他可以送給舍房「同學」一同慶祝。吳姓監所管理員看在兩人是舊識便幫他完成這個願望，不料卻遭監視器錄下，依貪汙條例移送。台北地檢署考量他坦承犯行，且菸總價低於5萬元，共2次減刑，但仍依貪汙之圖利罪嫌起訴並建請法院減輕其刑。

據悉，60旬吳姓監所管理員在新店戒治所服務，2017年間受一名「大哥」受刑人將假釋出監，這名受刑人向吳姓管理員說「要出去了，想買點好的菸送給同學一起慶祝」。吳姓管理員看在過去就認識而且又是宜蘭同鄉，並決定鋌而走險幫忙。

於是吳男先買1條七星菸共10包拆成2份，帶進去自己辦公室座位，再分2次夾帶到獄房送餐口丟進去給大哥，不過一切的行為都被監視器畫面錄下來。

庭訊時，吳男表示在宜蘭的監所就已經認識該大哥，他真的只是好意想幫忙大哥假釋願望，也沒有多收任何的錢。而「大哥」也娓娓道來兩人結識多年了，是吳男主動說要幫他慶祝假釋。檢方考量兩點建請法院減輕其刑：1、吳男一開始就認罪。2、1條菸市價僅1500元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康。

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