「屏東黑美人」勒斃男友橡皮筋綁下體　專家：讓他在陰間不能亂來

圖文／鏡週刊

1年多前，屏東發生1起黃昏不倫戀引發的情殺案。65歲的江姓女子不滿75歲的黃姓已婚男友提分手，還嗆她又黑又醜，先連續2次企圖迷昏、殺害對方。江女在逃逸中出車禍，重返現場時被警察緝捕。

黃昏之戀引發的情殺案曝光後，成了村民熱烈討論的話題，豬腳店員工聽聞江女殺人，都覺得不可思議，有員工替她抱不平，說她雖然皮膚黝黑，但絕非黃男口中的醜女，還強調她是大家眼中的「黑美人」。此外，也有員工透露，她因積欠卡費曾向老闆借錢，大家還納悶她一個人生活怎麼會缺錢？後來才知道她跟黃男交往期間，經常支付2人的開銷。

值得一提的是，黃男的屍體被發現時，生殖器還綁著多條橡皮筋。對此，江女表示，她原想剪斷黃的生殖器，但因前幾天下雨，沒出門買剪刀，才先用橡皮筋綁住黃的生殖器，再想其他辦法下手，黃男後來雖然驚醒，但神智不清，所以未取下橡皮筋。不過，黃男的女兒不信，認為父親身體硬朗，練過武術與拳術，不可能被瘦弱的女子勒斃，懷疑還有共犯，要求檢警查明真相。

為此，檢警調閱案發前2人出入汽車旅館的監視器，確認除了死者外，車上只有江女1人，並沒有其他共犯，研判她能夠徒手勒斃黃男，應該是恨意引發的強烈爆發力。

民俗專家指出，民間傳說，若將死者手腳綁住、沉入水中，會產生「拘魂」的效果，讓死者的魂魄留在水裡，成了鬼也不能報仇；但用橡皮筋綁生殖器，在民俗上並沒有特殊意義，應該只是恨意的表現，江女可能是想讓黃男在陰間也不能亂來。

針對這起情殺案，法院審理後，認定江女坦承犯行，而且多次表現深度懊惱，當庭潸然淚下，也向被害人家屬道歉，頗有悔意，加上她年事已高，最後只將她判刑13年定讞，目前還在監獄服刑，為自己的犯行贖罪。



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