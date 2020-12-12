準備收租金…房東打開門驚見房客剩「整副白骨」！嚇到奪門而出

▲房東打開門，驚見房客已成白骨。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名房東10日到縣民大道3段的房子收租金，到室內看到電風扇跟收音機都還開著，轉頭驚見房客倒在床上且已成白骨！房東嚇到奪門而出並報警。警方調查發現，死者沒有結婚，獨居5樓頂加並與親屬疏離，過世好幾個月都無人聞問，令人不勝唏噓；由於屋內無打鬥痕跡，初步排出他殺。

據了解，死者為60歲高姓男子，10多年前承租縣民大道3段某住宅的5樓頂加，每兩個月將房租匯入房東父親的帳戶，今年9月間，李姓房東曾打電話給高男，但電話已停話，他以為高男已向父親退租，因此未多加理會。

李男於10日下午1點多到該住宅4樓收租，突然想起5樓頂加，不知道是否有人承租，決定上樓查看，到了門前，依稀聽到收音機的聲音，李男開始喊，「有人在嗎？」但喊了多聲始終沒人回應，因此他拿出備份鑰匙將大門打開。

李男進入屋內，看到還在運轉的電風扇及收音機，轉頭驚見臥室裡倒著一具完整的白骨，他嚇到奪門而出，急忙報警處理。警方調查，高男最後一次匯款付房租是今年2月，之後數月都未與外界聯繫，屋內無打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑。

死者的姊姊表示，高男跟家人並不親，未婚也沒孩子，生前曾開挖土機工作，但也已經好幾年沒工作了；法醫11日相驗時已採集牙齒檢體，將與高男的姊姊進行DNA比對，以確認死者身分。