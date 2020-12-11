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中天今最後一夜　馬英九痛批蔡英文：滿口自由民主...做的都不是

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▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台執照於今（11日）到期。國民黨上午10時在台大醫院國際會議中心舉行國際記者會。前總統馬英九在會上痛批，現任總統蔡英文「滿口自由民主，做的都不是」，這個若不改，類似現象會在台灣持續發生。

國民黨「捍衛新聞自由 全民監督政府Safeguard Press Freedom, Hold Gov't Accountable」國際記者會由黨主席江啟臣親自主持，除了馬英九外，包含前NCC副主委劉宗德、前中央社副社長呂志翔等皆應邀出席。

馬英九表示，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點，總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比，他呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的政策及作為，也呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。

馬英九指出，2008年3月他當選總統，美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」，但自2016年民進黨執政以來，台灣與自由、民主卻越來越遠，黨產會、促轉會、中選會、陸委會、NCC等政府機關一一「東廠化」，為民進黨的政黨利益而服務，兩年前蔡政府更通過「反滲透法」，以國安為名箝制言論自由，將國家機器變成政黨的打手，猶如美國1950年代的麥卡錫主義復辟。

最後，馬英九指出，他擔心的是寒蟬效應，其他媒體也許會因此噤聲，以避免遭秋後算帳，「但我認為我們不應該害怕發聲，應該勇於抗爭保障自己的言論自由！」

▲國民黨主席江啟臣、前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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