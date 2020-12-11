勞動基金變券商炒股熱錢　5藏鏡人幕後操盤運作...北檢訊後全聲押

▲復華投信投資長邱明強。（圖／記者劉昌松攝）

記者游宗樺／台北報導

前勞動部官員游迺文日前涉嫌收受寶佳資產管理公司賄賂，透過復華證券經理人動用勞動基金，以相對高價承接寶佳持有的遠東百貨股票。台北地檢署檢察官10日指揮廉政署發動第3波搜索行動，將寶佳執行長唐楚烈、主管邱裕元及復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢、研究員陳周倫等5名行收賄被告約談到案，經過漏夜審理後，檢方認為5人涉案重大向法院聲請羈押。

檢方查出，前身為「鑑機資產」的寶佳資產管理公司，前任董事長為剛被判刑的兆豐金控董座蔡友才，當其涉及掏空案後，鑑機大股東林陳海便從潤寅尹衍樑手中買下股權，改公司名稱為寶佳，並由曾任合庫證券董事長的唐楚烈擔任執行長，積極布局搶進金融業。

但從2019年5月起，唐楚烈和寶佳投資主管邱裕元等人，開始選定炒作上市公司遠東百貨的股價，不料到2020年7月間，持股出脫不順，唐等人決定找上負責勞動基金操盤的前勞動部基金運用局組長游迺文，透過他牽線代操勞動基金的復華投信公司投資長邱明強、經理人劉建賢，一起接受寶佳公司招待高級飲宴。

▲復華投信研究員陳周倫。（圖／記者劉昌松攝）

游迺文回勞動部後，要求部屬以相對高價買進遠百股票，但下屬未依命令照做，游乾脆自己打電話給代操業者，要求以24.75元相對高價，掛單買進遠百股票，協助寶佳順利脫手。游在上班期間買賣興櫃股票的行為被勞動部察覺，整起事件因此爆發。北檢在11月底以游涉及貪污治罪條例，以及918萬元存款來源不明等罪，向法院聲押禁見獲准。

檢調在10日晚間，發動第3波搜索，將唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建賢及復華投信研究員陳周倫等5名被告約談到案，經漏夜訊問後，認定全數涉嫌重大，向法院聲請羈押。

▲復華投信基金經理人劉建賢。（圖／記者劉昌松攝）