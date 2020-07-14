國際獅子會300G2區總監交接　魏淑蓮：愛心未受疫災波及公益捐贈

▲國際獅子會300G2區總監魏淑蓮(左二)，捐贈桃園市迅雷救援協會救援設備。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情影響企業營收，卻未影響獅友做公益的熱忱！國際獅子會300G2區14日於桃園平鎮區晶麒莊園，舉行第16、17屆總監交接，新任總監魏淑蓮說，300G2區有131個分會、近5,000名獅友，預計於其接任年度公益捐贈逾5,000萬元，獅友對社會的服務熱忱，絲毫未受疫災影響，呼應獅子會年度主題「心手相連．全球服務」的精神。

▲▼國際獅子會300G2區總監魏淑蓮，捐贈桃園市迅雷救援協會救援設備。（圖／廖帝權提供）

魏淑蓮於14日就任總監當天，在300G2區獅友們及台灣獅子會基金會支持下，捐贈救助器材照明車、無人飛機等救援設備一批，給桃園市迅雷救援協會、由理事長葉順英代表接受。魏淑蓮說，捐贈給迅雷的許多先進救援設備，是希望讓迅雷的設備最完善，讓救難最有效率，也希望該些設備是有備無患，籲請獅友們行走公益路上「做，就對了！」

▲國際獅子會300G2區舉行第16、17屆總監交接。（圖／廖帝權提供）

據指出，300G2區獅友們具體計畫於年度內捐贈大型捐血車二部、特搜指揮車一部、消防局災害探測儀一部，及舉辦千位獎助學金頒贈與和平海報繪畫比賽、聯合聖誕晚會、聯合交接典禮、打造獅子公園等公益活動，且為鼓勵捐血救人，並首創與捐血中心聯合贈送實用美觀的閃亮愛心傘活動，期獅友們的愛心「傘」耀世界。

魏淑蓮與夫婿王文全共同經營大誠保險經紀人公司，夫婦倆人熱心公益，總監交接典禮中並安排以跨障別朋友為成員的「極光打擊樂團」表演，夫婦倆為參與演出，數月來前往「極光打擊樂團」練習場地勤練打擊樂，於上任總監的特別日子，和跨障別朋友們一起合奏生命的樂章。

・清潔、按摩、洗臉、卸妝四種效果