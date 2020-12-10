陳柏惟：中華民國憲法是違章建築　並非由台灣人民創立

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟10日表示，現在的中華民國憲法，就某種程度來說，不是台灣人民一開始所創立的，「創立時台灣人的參與人數為零，現在更改卻要965萬人站出來」，直言非常不公平，現行憲法就自己的認知來說，就是一棟違章建築，「當時就不是我簽的，現在要修竟然要這麼高的門檻」。

陳柏惟表示，台灣歷史經歷過很多事情，但台灣到底是不是一個國家，到現在都還不是一個很明確的答案，台灣從北到南的各個縣市都有建國路，是國民黨主政時期改的路名，表面意思是紀念建國完成，「但實際上看到的客觀事實不是這樣」。

陳柏惟指出，整個台北就是一個中國城，前總統蔣介石來到台灣的時候，認為台灣是蠻夷之邦，「但對我們來說不是台灣的歷史與記憶」，而是一群執政黨來到台灣當成故鄉的投射情感，所以中華民國台灣的建國尚未完成。

陳柏惟認為，台灣現在狀況是有政府、收取稅金、發行鈔票、建立制度，但外交上卻受到中國打壓、夾在美中兩強之間，中國宣稱台灣是自己的其中一省，美國則以《台灣關係法》認定台灣不是中國的，「先有政府才有國家」是台灣最大的悲哀，因為全世界都是「先有國家才有政府」。

陳柏惟說，台灣已經有一個政府，受到治理的人卻想像有兩個國家，這是台灣現在最大的問題，因此要取得朝野共識非常難，只能透過不斷了解歷史、查明真相，相信台灣存在的這件事，在未來的政治選擇上，如果希望台灣是一個國家，「我們要如何讓台灣更好、如何相信台灣，這就是所謂的台灣價值」。

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