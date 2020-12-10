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等了60年！台藝大斥資6億建多功能活動中心　爭取體育賽事舉行

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▲▼台藝大多功能活動中心落成。（圖／記者徐愷昕翻攝）

▲台藝大多功能活動中心落成。（圖／記者徐愷昕翻攝）

記者徐愷昕／台北報導

台灣藝術大學耗資近6億元興建多功能活動中心，9日上午舉行落成典禮，此活動中心功能完善，可滿足同學運動需求，其中又以可容納1200人的綜合球場最為吸睛。台藝大指出，多功能活動中心已做好長期佈局規劃，除了作為教學場地外，也將部分空間提供做為營運租借使用，未來將成為師生和在地鄰里居民一個非常優質的多功能場所，並成為板橋浮洲全人體適能教育的新地標。

事實上，台藝大建校60多年來一直沒有活動中心，曾在100與102學年度兩度在UBA公開男一級封王的台藝大男籃，過去因為校內並未有體育館，只能外借場地練球，這次在前任校長謝顒丞、前任副校長藍姿寬等人的推動下，終於在現任校長陳志誠任內順利落成啟用，未來也將會爭取包括UBA公開男一級在內的國內體育賽事到此舉辦。

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▲▼台藝大多功能活動中心落成。（圖／記者徐愷昕翻攝）

▲此活動中心在前任校長謝顒丞等人的推動下，終於在現任校長陳志誠任內順利落成啟用。（圖／記者徐愷昕翻攝）

此多功能活動中心為台藝大近年來致力推動的新建工程之一，共耗資近6億元打造，總樓地板面積約1萬2千平方公尺，採鋼筋混凝土搭配鋼骨結構建造地下1層與地上共6樓之挑高樓層。建築採用高優質的銀級綠建築設計，運用特殊手法結合太陽能及自然通風系統，有效調合室內外溫度，兼顧整體空間發展及人車動線流暢性，建構零距離的舒適空間感，完美展現出結構力學之美。在內部空間規劃上則打造媲美優質運動中心型式之俱樂部，多項運動場區採國際級標準建設，包含百坪公共交誼廳、室內溫水游泳池、適應池、SPA池、烤箱、蒸氣室、活化教室、健身中心、有氧教室、瑜珈教室、6面羽球場、桌球教室、視廳室、會議室、教師研究室，以及1200個活動看臺之標準籃、排球比賽場地。

多功能活動中心的興建可提供多元化、精緻化的優質教學環境，例如推廣教育、運動健身、藝術活動等，不局限於運動相關，創造場館使用率增加與多元化。此外，將採對外開放形式，未來除了可承接國內外重大賽事之比賽或訓練場地外，也可提供社會團體舉辦活動，透過深耕大學社區化、在地化，營造運動新聚落，促進大學與社會之交流互動，展現本校積極創新、追求全人體適能優質場域的藝術卓越。

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