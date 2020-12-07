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限制中方統戰官員赴美簽證　華春瑩：中方將採取必措施

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）宣布，對涉入惡意影響力行動的中國官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止入境，並且宣佈終止5個中美文化交流項目。對此，中國外交部發言人華春瑩今(7日)主持例行記者會，他表示，「強烈譴責蓬佩奧對中國政治制度的惡毒攻擊。」

華春瑩表示，「中方堅決反對、強烈譴責蓬佩奧之流對中國政治制度的惡毒攻擊，以及美方對中美人文交流活動的進一步限制。」

華春瑩指出，美國一些反華勢力頑固堅持冷戰思維，妄圖挑動中美意識形態對立，進一步破壞中美關係，這種做法完全違背中美兩國人民的根本利益，違背歷史發展潮流，注定是枉費心機。「中方將繼續採取必要措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。」

▲▼美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

繼大幅縮短中共共產黨員及其家屬的簽證效期後，蓬佩奧近日宣布，將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），對相關中共官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止他們入境美國。受制裁人員包含曾涉及使用或威脅使用暴力、竊盜、公開個人資訊、間諜行動、惡意破壞，或惡意干涉美國國內政治事務、學術自由、個人隱私或商業行動的中國與中國共產黨官員，或是積極參與中共中央統戰部活動的人士。

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