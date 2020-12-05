獨／28歲妻接種疫苗「器官衰竭」等56天亡　夫怒批莊人祥：說瞎話

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區一名媽媽接種「賽諾菲流感疫苗」，隔天出現發燒狀況，不到3天，突然暈倒送醫，被診斷出「猛爆性心肌炎」，緊急轉院至台大插葉克膜，經過56天等不到心臟移植，不幸過世；疾管署副署長莊人祥對外宣稱派人協助家屬，丈夫怒斥「睜眼說瞎話」，難過地說「我沒心力提告，也不要她被解剖，只要老婆好好走完最後一程」。

▲28歲陳婦接種疫苗後染心肌炎，56天後不治，丈夫拿蛋糕、咖啡祭拜亡妻 。（圖／記者陳以昇攝）

28歲陳姓女子10月5日到台北市聯合醫院仁愛院區接種完「賽諾菲流感疫苗」，隔天出現發燒症狀，到了第3天，突然在家裡暈倒，緊急將他送往新莊輔大醫院急救，診斷「猛爆性心肌炎」，在加護病房待了3天後，主治醫生發現她器官衰竭，12日轉往台大醫院裝葉克膜繼續治療。

▼丈夫拿草莓蛋糕、咖啡祭拜亡妻 。（圖／記者陳以昇攝）

陳女轉往台大醫院後肝功能出現異常，只能等待心臟捐贈，但多重器官卻日漸衰竭，與死神搏鬥56天後，12月3日凌晨5時許宣告不治。疾管署副署長莊人祥表示，已經派人協助家屬申請疫苗接種受害救濟。陳姓丈夫駁斥早在10月就申請了，卻完全沒有下文，根本「睜眼說瞎話」，沒有接到任何慰問、協助。

▼陳姓丈夫在臉書貼出合照。（圖／翻攝臉書）

陳姓丈夫接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示「為什麼她在世的時候，病毒培養報告都沒有出來，在輔大醫院病危時還做了心臟切片，那是很危險的行為，我為了要查真相，也簽了同意書，結果只有說是心肌炎。」

「我沒有心力提告，也不願意老婆接受解剖，如果沒查出結果，不就讓她再受傷一次。她已經被折磨了56天，到最後一刻才比較沒有病痛離開，只想辦好老婆後事，讓她好好走完最後一程，把希望寄託在小孩身上，撫養她長大。」

他奶奶的美麗小秘訣

▼28歲新手媽媽長相甜美，種疫苗引心肌炎病逝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）