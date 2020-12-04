境外移入+4！法籍男自美入台「毒蜘蛛咬傷」就醫意外確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明個案有1人自印尼入境，其餘3人自美國入境。

指揮中心表示，案688為印尼籍30多歲女性移工，今(2020)年11月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於今日確診(Ct值32)。已匡列個案接觸者共52人，其中47人為同宿舍移工，正評估接觸情形以採取相關防疫作為，其餘5人為仲介及專車司機，列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，案689為法國籍40多歲男性，因工作於11月23日前往美國，因被毒蜘蛛咬傷，分別於11月27日及28日至當地醫院就醫，11月30日入境臺灣後前往防疫旅館居家檢疫。個案因咬傷部位不適情形未改善，分別於11月30日及12月2日由衛生單位安排就醫，並於12月2日收治住院隔離及採檢，個案12月3日出現嗅味覺喪失，於今日確診；由於個案在美國停留期間曾就醫2次，在臺灣期間無其他接觸活動史，研判其在美國感染的可能性較高。因個案發病前2日為居家檢疫期間，就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心表示，案690為本國籍20多歲男性，今年8月至美國就學，11月30日返臺，入境時無症狀並返回住處居家檢疫。個案12月1日出現發冷症狀，隔天因發燒及咳嗽通報衛生單位，經安排就醫及採檢，於今日確診。已匡列個案接觸者共43人，其中28人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，另機組員14人及同住家人1人，因有適當防護裝備或與個案保持適當距離，列自主健康管理。

▲新冠肺炎案690班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，案691為本國籍90多歲男性，不定期於美國及臺灣兩地居住，今年11月上旬前往美國，同月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告。個案居家檢疫期間，12月2日出現全身倦怠、頭暈及發燒症狀送醫並住院隔離，X光檢查有肺炎情形，經採檢通報於今日確診。由於個案發病前2日為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前累計690例確診，分別為598例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、570人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。