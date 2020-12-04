輕忽下肢周邊血管疾病　小心嚴重併發症找上門‧‧‧2種人要小心

▲非侵入性下肢周邊血管檢查，只需躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

根據統計，超過55歲的成人裡20%都有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，其發生率高卻容易被忽略，尤其是糖尿病及洗腎病人，每3-5位就有1位合併下肢周邊血管狹窄或阻塞的問題；另外，下肢周邊血管疾病除了嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍，因此針對高風險族群的篩檢與早期診斷治療非常重要。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病包含：慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病兩種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。除此之外，這兩種疾病的臨床症狀、治療方式、以及好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

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▲楊智鈞主任提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群，一定要定期接受檢查，才能及早預防。（圖／記者黃孟珍攝）

楊智鈞也強調，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑，過程較不舒適。現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

楊智鈞提醒，55歲以上且有心血管疾病、糖尿病、腎臟病或腎衰竭等的高風險族群，應該盡早接受檢查，及進一步的治療，才能預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。

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