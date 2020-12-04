　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輕忽下肢周邊血管疾病　小心嚴重併發症找上門‧‧‧2種人要小心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲非侵入性下肢周邊血管檢查，只需躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲非侵入性下肢周邊血管檢查，只需躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

根據統計，超過55歲的成人裡20%都有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，其發生率高卻容易被忽略，尤其是糖尿病及洗腎病人，每3-5位就有1位合併下肢周邊血管狹窄或阻塞的問題；另外，下肢周邊血管疾病除了嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍，因此針對高風險族群的篩檢與早期診斷治療非常重要。

大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病包含：慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病兩種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。除此之外，這兩種疾病的臨床症狀、治療方式、以及好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊智鈞主任提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群，一定要定期接受檢查，才能及早預防。（圖／記者黃孟珍攝）

▲楊智鈞主任提醒，下肢周邊血管疾病的高風險族群，一定要定期接受檢查，才能及早預防。（圖／記者黃孟珍攝）

楊智鈞也強調，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑，過程較不舒適。現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

楊智鈞提醒，55歲以上且有心血管疾病、糖尿病、腎臟病或腎衰竭等的高風險族群，應該盡早接受檢查，及進一步的治療，才能預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。

保濕、一抹有感超強

►為一支手機！高職生教室內上演大亂鬥　同學起鬨錄影：拿椅子砸他

ET快訊
南寮漁港爆坑殺？3道菜噴2340元　當地人嘖：從不去吃
絕命影像！騎士西濱搶快左轉　拖板車猛撞「人車瞬間粉碎」
首例求償成功！　八仙樂園要賠女傷者602萬元
被爆搶歐弟女友Makiyo、忘恩負義　羅志祥首度回應
UberEats叫4杯飲料「杯架一起拿」　警察竟找上門
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／境外移入+4、長榮機組列管急轉彎　指揮中心最新說明

盧秀燕：4年內公幼倍增再開180班...加速盤點公有建物餘裕空間

大雨落石險埋區間車！驚險瞬間畫面曝光　台鐵監測急煞救百人

花蓮男雙腳無力發麻　誤認腰椎老毛病...竟罹罕見茉莉氏症候群

台南美食吃到飽！星宇「微旅行2.0」12/7開賣　孤味導演陪你搭機

媽剛過世！婆婆問「我兒子能分多少遺產」！她心寒：終身不原諒

破7千人連署！「墮胎不用配偶同意」過門檻　衛福部須限期給答案

以為在吃肉！全聯「這款櫛瓜」被讚爆　主婦曝1招：加了超對味

南寮漁港爆坑殺？「兩蟹一魚一菜噴2340元」　當地人嘖：從不去吃

UberEats叫4杯飲料！他連杯架一起拿　1天後警察上門「挨告侵占」

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

LIVE／境外移入+4、長榮機組列管急轉彎　指揮中心最新說明

盧秀燕：4年內公幼倍增再開180班...加速盤點公有建物餘裕空間

大雨落石險埋區間車！驚險瞬間畫面曝光　台鐵監測急煞救百人

花蓮男雙腳無力發麻　誤認腰椎老毛病...竟罹罕見茉莉氏症候群

台南美食吃到飽！星宇「微旅行2.0」12/7開賣　孤味導演陪你搭機

媽剛過世！婆婆問「我兒子能分多少遺產」！她心寒：終身不原諒

破7千人連署！「墮胎不用配偶同意」過門檻　衛福部須限期給答案

以為在吃肉！全聯「這款櫛瓜」被讚爆　主婦曝1招：加了超對味

南寮漁港爆坑殺？「兩蟹一魚一菜噴2340元」　當地人嘖：從不去吃

UberEats叫4杯飲料！他連杯架一起拿　1天後警察上門「挨告侵占」

鬼滅完結「15人全版廣告」分散5大報…攻略曝光！　網哭：買不到啦

疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

149cm女優完美還原《公主連結》真人可可羅　超真實嫌棄臉引發網友熱議

好多人都不知！秋冬正確護髮「5重點」，原來天天洗頭超NG

救市方案不明朗美元持續弱勢　避險需求帶動金價相對強勢

每月12元換來電鈴聲　LINE、中華電信首次結盟

歐告包成「白色毛毛蟲」無辜舔舌　媽笑：牠剛經歷了雨中便便

快訊／陸軍官校驚爆墜樓意外！20歲男從3樓頂摔地　送醫搶救身亡

【情有獨鍾】民進黨愛注意

LIVE／境外移入+4、長榮機組列管急轉彎　指揮中心最新說明

生活熱門新聞

全台最荒涼車站！屏東「這車站」一年僅283人搭乘

好市多驚見台灣限定夯品　老外暴動

Uber Eats外送員要課稅了　繳交金額曝光！全職恐破2萬

李富城示警：今年冬天台灣比往年冷

用AirDrop傳照片！網嘆：安卓=邊緣人

22袋銅線遭偷搬　實際價值驚眾網

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

UberEats叫飲料　1天後挨告侵占

今晨13.9℃！大雨潑灑北北基　北台濕冷連7天

「CPR救活女同事」大結局曝　本尊決定刪文

險成婆婆殺了我翻版　她慘被當家賊

沒重量訓練會「肌少症」？內行揭恐怖真相

髒亂持續40年　瑞北攤商違法營業還恐嚇居民

車長趴地開門挨轟！台鐵檢討出爐

更多熱門

相關新聞

洋男離奇亡下體有咬痕　高大成曝原因

洋男離奇亡下體有咬痕　高大成曝原因

一名在補習班任教的英國籍男子，日前陳屍在台北租屋處，他遺體被發現時不僅下半身赤裸，生殖器上還出現密密麻麻的小咬痕，而英男的電腦頁面則停留在知名情色網站。對此，法醫高大成指出，手淫太過興奮致死，一般而言較大可能是發生在年齡超過50歲的男性，不過從他生殖器傷口來看，可以推斷他是糖尿病患者。

如何避免「腳中風」？

如何避免「腳中風」？

她狂CPR「害胸瘀青」被喊告！醫曝可能下場嘆氣了

她狂CPR「害胸瘀青」被喊告！醫曝可能下場嘆氣了

減醣這樣吃！「糖尿病患」攝取澱粉方法一次曝

減醣這樣吃！「糖尿病患」攝取澱粉方法一次曝

健檢這數值見紅字　當心糖尿病上身

健檢這數值見紅字　當心糖尿病上身

關鍵字：

下肢周邊血管疾病糖尿病腎臟病

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

男子抱怨女友性慾太強　次數曝光被噓爆

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

柯震東豪宅「乾淨到像樣品屋」　內部公開了

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面