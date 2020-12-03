花蓮老翁喝翻醉倒路旁「呼呼大睡」　巡邏警發現平安送回家

▲老翁飲酒過量，返家途中不勝酒力倒臥路旁。（圖／玉里分行局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉黃姓老翁日前到友人家飲酒 作樂，徒步返家途中不勝酒力，走著走著便呼呼大睡於道路上；幸好經執行聯合查察勤務的員警發現，協助將老翁護送返家休息，避免了一起意外發生。

花蓮縣警察局玉里分局中平派出所副所長高俊和、警員金福隆日前執行聯合查察勤務，行經卓溪鄉太平村太平部落，赫然發現一名老翁倒臥路上；2人下車察看，接近時濃濃的酒氣撲鼻而來。

▲▼員警叫醒老翁問明住處後，以巡邏車平安送回家。

員警上前叫醒老翁問明住處後，立刻將老翁扶上巡邏車載送回家，老師翁對熱心員警的協助十分感動频頻道謝。

員警表示，70歲的黃姓老翁因子女皆在外地工作，自己一個人獨居，閒暇之餘常與友人飲酒打發時間，當天老翁貪杯過量，導致返家途中因不勝酒力，才會醉臥馬路上。

村民表示，部落道路幾乎皆為狹窄巷弄，幸虧有派出所員警即時發現，並熱心協助送回家，防止了交通或意外事故，避免憾事發生。

玉里分局長陳蔚文溫馨提醒民眾應多著亮色衣服以提高辨識度，也呼籲飲酒要適量，不要酒後駕駛動力交通工具及慢車（腳踏車），酒後請找代駕或者搭乘計程車返家，千萬不要拖著無力的身軀自行返家，除了會危及自己生命、身體之外，也會影響其他用路人之安全。

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