「全球最帥醫」擁乳浪美眉狂歡被罵翻　宣導防疫形象破滅

▲Dr.Mike在生日派對現場左擁右抱，未遵守自己說的防疫觀念。（翻攝自網路）



圖文／鏡週刊

素有全球最帥醫師之稱的Dr.Mike，日前化身YouTuber宣導防止新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散的重要性，立刻吸粉649萬用戶訂閱。不過卻有眼尖網友抓包，Dr.Mike在11月初的生日派對上，不顧美國疫情嚴重性，找來至少15名好兄弟和比基尼辣妹在邁阿密狂歡，一夕間形象全毀，引起民眾反感。

Dr.Mike本名為Mikhail Varshavski，身高191公分的他外型俊俏，擁有迷人笑容，是出身於俄羅斯的美國骨科醫師，2012年開始經營個人社群，常在網路上釋出與狗狗擁抱入睡的畫面，Dr.Mike原先是被美媒Buzzfeed以《火辣醫師與他們的狗狗》文章報導爆紅，隨後知名雜誌（PEOPLE）還將他封為全球最帥醫師。

由於新冠肺炎疫情嚴重，Dr.Mike在YouTube頻道上不斷宣導戴口罩，重視防疫的精神同樣地吸引許多粉絲關注。不過就在他11月13日31歲生日時，有眼尖網友發現，Dr.Mike竟然不顧美國疫情，即便邁阿密已經宣布進入警戒狀態9個月，依然找來超過15位男男女女開趴。

原來是其中1名比基尼辣妹日前在限時動態上發布Dr.Mike的生日派對，導致整件事情曝光，從畫面中可以看到Dr.Mike在人群中簇擁著辣妹且未戴口罩，甚至幫起比基尼妹擦防曬乳，未依規定防疫的作為，讓Dr.Mike一夕間清新防疫形象全毀。

隨後網友前往他的個人頻道出征，痛罵Dr.Mike說一套做一套，直指「網紅全都在玩人設，私底下全都是另一種德性」「十足的偽君子！」「你這樣做，就是完全不把自己的病患安全當作一回事，要是你因此感染新冠肺炎怎麼辦？」Dr.Mike雖然公布影片道歉，但仍止不住民眾怒火。

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