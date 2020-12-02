沙發下傳喘息聲！她低頭見「豹紋花斑布」伸手撿...驚覺是獵豹嚇傻

▲她將沙發移開後，發現不是一塊「豹紋布料」，而是...嚇得落荒而逃。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度古瓦哈提市一名青年旅館老闆娘，日前在沙發底下發現一塊「黑圓花斑布」，當時她基於好奇心便打算伸手將布撿起來，結果下秒卻聽到喘息聲，令她覺得有些不對勁，仔細一看才發現自己剛剛碰的是一隻大花豹，最後立馬報警處理。

據《新印度快報》報導，青年旅舍老闆娘博拉（MousumiBora）表示，事發當下她以為有一塊布掉到沙發底下，她一手拿起時驚覺有異，結果發現沙發底下的並不是一塊布，而是一隻大花豹，雖然當時有被嚇到，但博拉仍相當鎮定地打電話報警，並將自己以及旅館內15名住客反鎖在屋內，避免大花豹跑出去傷害其他民眾。

博拉事後也表示，在觀看監視器畫面後，發現這隻大花豹是在凌晨闖入的，之後就躲到沙發下面。

▲野生動物園人員耗費4小時才將獵豹麻醉。（圖／翻攝自推特）

博拉報警後，警方隨同阿薩姆邦野生動物園人員來到這間旅館，為了把豹抓回動物園，動物園人員便拿麻醉槍試圖弄暈牠，豈料引發一陣騷動，這隻豹一度闖入其他民眾屋內，最後他們花了4個多小時才將麻醉，並且送往動物園。

這隻花豹將接受身體檢查，之後將被放回野外，而且牠還將被安裝上晶片，以便森林管理人員追蹤之後的行蹤。

A team comprising of officials of Assam State Zoo, Guwahati Wildlife Division & Territorial Division of Assam Forests & Environment Department,team of veterinary Doctors & Guwahati police successful rescued an Indian leopard which took shelter in hostel at Hengrabari pic.twitter.com/d3CWjPu2Cs — AIR News Guwahati (@airnews_ghy) November 30, 2020

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