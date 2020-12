沙發下傳喘息聲！她低頭見「豹紋花斑布」伸手撿...驚覺是獵豹嚇傻

▲她將沙發移開後,發現不是一塊「豹紋布料」,而是...嚇得落荒而逃。(圖/翻攝自推特)

圖文/CTWANT

印度古瓦哈提市一名青年旅館老闆娘,日前在沙發底下發現一塊「黑圓花斑布」,當時她基於好奇心便打算伸手將布撿起來,結果下秒卻聽到喘息聲,令她覺得有些不對勁,仔細一看才發現自己剛剛碰的是一隻大花豹,最後立馬報警處理。

據《新印度快報》報導,青年旅舍老闆娘博拉(MousumiBora)表示,事發當下她以為有一塊布掉到沙發底下,她一手拿起時驚覺有異,結果發現沙發底下的並不是一塊布,而是一隻大花豹,雖然當時有被嚇到,但博拉仍相當鎮定地打電話報警,並將自己以及旅館內15名住客反鎖在屋內,避免大花豹跑出去傷害其他民眾。

博拉事後也表示,在觀看監視器畫面後,發現這隻大花豹是在凌晨闖入的,之後就躲到沙發下面。

▲野生動物園人員耗費4小時才將獵豹麻醉。(圖/翻攝自推特)

博拉報警後,警方隨同阿薩姆邦野生動物園人員來到這間旅館,為了把豹抓回動物園,動物園人員便拿麻醉槍試圖弄暈牠,豈料引發一陣騷動,這隻豹一度闖入其他民眾屋內,最後他們花了4個多小時才將麻醉,並且送往動物園。

這隻花豹將接受身體檢查,之後將被放回野外,而且牠還將被安裝上晶片,以便森林管理人員追蹤之後的行蹤。

A team comprising of officials of Assam State Zoo, Guwahati Wildlife Division & Territorial Division of Assam Forests & Environment Department,team of veterinary Doctors & Guwahati police successful rescued an Indian leopard which took shelter in hostel at Hengrabari pic.twitter.com/d3CWjPu2Cs