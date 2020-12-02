台女星救爹「瞞男友賣身」被騙砲　崩潰不敢報警！連徵信社也誆她

圖、文／鏡週刊

新北市一名楊姓送貨員，冒充富豪，在IG、直播平台，以亂槍打鳥方式傳私訊給網紅、小模及直播主，並附上開名車、大批現金影片，謊稱一次性交易願出35萬元，再向受害女借錢詐騙，至少7名網紅受騙。本刊循線訪問一名明星級被害網美，她不甘人財兩失，但又擔心演藝身分曝光，轉往找徵信社，沒想到又再騙了5萬元。

▲小安報警後，才知道不只她一個人被騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

小安驚覺被騙後，根本不敢向警方報案，她激動地說：「我很怕走司法途徑後，自己的身分也會跟著曝光，而且我男友根本不知道這件事。事情發生到現在，我還是很痛苦，一直在想要怎麼討回公道。」

小安轉而透過徵信社想找到對方，沒想到又被騙了另一筆錢。跟她接觸的徵信社業務聲稱，可以私下收15萬元接案，並與她約定依3期交付，先收5萬元，但離譜的是，該名業務不斷追討後續款項，卻沒有找到假富商。

小安無奈地說：「都已經被騙財騙色了，連找徵信社也被騙。」直呼自己倒霉到家。

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