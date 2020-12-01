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口罩搶生意！日藥本舖12/3開賣丹寧款 開盒竟能抽iPhone 12

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▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲日藥本舖攜手普惠醫工獨家限量開賣1萬盒「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前表示，時序進入秋冬，全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續上升，因此12/1起將啟動「秋冬防疫專案」，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所都須強制配戴口罩。日藥本舖將於12/3獨家限量開賣1萬盒普惠醫工「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，口罩開箱還有機會隨盒抽中Iphone 12。

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲日藥本舖 普惠醫工「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，50片盒裝，379元。

因應國人口罩需求量增加，各大通路紛紛推出限定色口罩，日系藥妝店「日藥本舖」今（1）日宣布聯合普惠醫工，採用特殊刷色技術打造「率性丹寧」雙鋼印醫療口罩，沉穩的深藍色不挑穿搭，不分男女都能享受日系時尚的低調率性。限量1萬盒將於12/3獨家開賣，每盒50片裝售價379元，還可享有黃金會員95折、尊榮會員9折的會員折扣。

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲此次限量「率性丹寧」口罩開箱還有機會隨盒抽中Iphone 12，全台共備5支。

此外，口罩開箱還有機會隨盒抽中Iphone 12，全台共計五支，中獎憑證混盒隨機販售，幸運中獎者可憑中獎憑證及日藥本舖購買發票直接至日藥本舖全台門市進行兌換。

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲Watsons x怡賓醫療用口罩，50片（盒裝），薰衣草紫，299元。

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲Watsons x永猷醫療用口罩，50片（盒裝），螢光橘/螢光綠，各319元。

除了日藥本舖，屈臣氏日前也於11月底宣布全台門市將陸續開賣多款特殊色盒裝醫療口罩，包括亮眼的螢光綠、螢光橘和清新的薰衣草紫。

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲▼ 日藥本舖＋屈臣氏口罩開賣。（圖／公關提供）

▲Watsons 醫療防護口罩5片袋裝，迷幻斑馬/甜美豹紋，各69元。

此外，更將於12/5起開賣5片裝的動物紋系列，包括迷幻斑馬與甜美豹紋，單包售價69元。此次螢光色系與動物紋系列醫療級口罩總計備量超過100萬片，將於全台屈臣氏門市陸續開賣，各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

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