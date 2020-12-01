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少女胃痛掛急診　眼鏡醫師進房「一手解她衣扣」下令脫內衣聽診

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▲▼乳房外科名醫梁宏華涉性騷擾。（圖／資料照）

▲名醫梁宏華涉性騷擾案，院方停止他所有醫療業務。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

苗栗頭份發生離譜性騷擾案，有未成年少女「胃痛」掛急診，醫生卻說肺炎要住院、聽診，一進房就動手解開她的扣子，要求脫掉內衣，事後報告肺部根本沒問題，讓當事人起疑心，由親友帶去報案。消息一出引發地方憤怒，院方出面澄清，接到投訴後立刻查證，立刻要求梁宏華醫師停止所有醫療業務，衛生局也說，若檢舉屬實不排除解雇。

事發於上周，友人透過臉書發文控訴梁宏華醫師「噁心」，朋友的妹妹因胃痛掛急診，身體沒有其他大礙，卻被要求住院、不能吃東西，結果要出院那一天，梁宏華突然獨自進入病房，聲稱妹妹肺發炎要「聽診」，甚至親自幫忙「一手解開」她上衣5顆扣子，要求脫掉內衣。

▲▼乳房外科名醫梁宏華涉性騷擾。（圖／資料照）

▲網友翻出他前科累累，怒點名公布過程控訴「變態醫生」。（圖／翻攝「頭份竹南大小事」臉書）

事後檢查報告顯示肺部沒有問題，受害少女心理覺得怪怪的「為什麼叫我脫內衣？」親友得知後隨即帶她去報案，並公開過程、姓名，就怕狼醫又到其他醫院犯案，還驚動鎮民代表出面，前往了解事發經過。

對此，醫院發言人沈建業指出，25日接到投訴就立刻查證，因事情嚴重會用最慎重的方法處理，立刻要求梁宏華停止所有醫療業務。衛生局也說，院方已經停止梁宏華在院的工作，若查證屬實，未來將依醫療法等相關法規後續處辦。

事實上，梁宏華2015年間被護理師檢舉，涉嫌在診間藏錄影筆，偷拍需做胸部觸診的女患者胸部，只要遇到貌美女病患就要求脫上衣做觸診，同時偷拍。檢警調查出有37名女病患受害，將他起訴，法官依7個妨害祕密罪判處徒刑2年、緩刑5年，並罕見地要求梁在本案判決確定後第4個月起之緩刑期間內，不得從事乳房檢查、診療及相關醫療業務，估算賠償金總計近千萬元。

▲▼乳房外科名醫梁宏華涉性騷擾。（圖／資料照）

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